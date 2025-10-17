"Blij dat ik weer mijn botten kan aantrekken": Roland Liboton heeft nieuwe job in veldrijden

Roland Liboton keert dit seizoen terug naar het veldrijden in een begeleidende rol. De voormalige wereldkampioen zal als mentor fungeren binnen het vrouwenteam De Ceuster Bouwpunt.

Roland Liboton opnieuw actief in het veld

De 68-jarige Liboton werd benaderd door Davy De Ceuster, sponsor en eigenaar van het gelijknamige bouwbedrijf. “Davy De Ceuster contacteerde mij met de vraag of ik de teamrensters een extra hart onder de riem kon steken dit crosseizoen”, stelt Liboton in een persbericht.

De ploeg bestaat uit Denise Betsema, Laura Verdonschot, Jinse Peeters en Lotte Baele. De wedstrijden bij de vrouwen noemt hij opvallend competitief. “De wedstrijden bij de vrouwen zijn vaak spannender dan bij de mannen”, zegt hij.

Liboton was de voorbije jaren wel aanwezig op veldritwedstrijden, zij het in een andere hoedanigheid. “Eigenlijk ben ik nooit weggeweest uit de cross, alleen vond je mij de voorbije jaren vaak in de vip”, klinkt het.

Zijn nieuwe rol brengt hem opnieuw dichter bij de praktijk. “Ik ben blij dat ik weer mijn botten kan aantrekken, in de paddock van het team of tussen de mensen en de rensters meekijken en genieten van de mooiste sport die er is.”

Palmares en ervaring als fundament

Liboton geldt als een van de meest succesvolle veldrijders uit de Belgische geschiedenis. Hij werd vijf keer wereldkampioen. Daarnaast veroverde hij tien opeenvolgende Belgische titels bij de profs van 1980 tot 1989. In totaal schreef hij 156 veldritten op zijn naam.

Zijn ervaring en staat van dienst vormen een meerwaarde voor het team. De Ceuster Bouwpunt zet met deze aanstelling in op begeleiding en kennisoverdracht. “Eén uur, intensief, volle gas. Prachtig”, besluit hij.