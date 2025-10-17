Druk om een belangrijke veldrit te winnen? Renner krijgt vier kansen om EK-kwalificatie af te dwingen

Emiel Verstrynge start zijn veldritcampagne in het shirt van Crelan-Corendon. Tot het Belgisch kampioenschap in januari 2026 staan er twintig wedstrijden op zijn programma. Vier daarvan gelden als selectiemomenten voor het Europees kampioenschap in Middelkerke.

Ruddervoorde als begin

De eerste cross van Emile Verstrynge deze winter is Ruddervoorde. Verstrynge noemt het parcours technisch en veeleisend. “Ruddervoorde is niet mijn favoriete parcours. Het is een heel specifieke omloop. Draaien en keren, op en af, pedalen zoeken, zand, noem maar op”, stelt hij bij de Krant van West-Vlaanderen.

Maar dat is natuurlijk voor iedereen zo. De renner uit het Crelan-Corendon-team ziet Ruddervoorde als een positiecross en verwacht daar geen topresultaat. “Je moet ergens beginnen. Voor mij wordt dat Ruddervoorde”, klinkt het. Hij kreeg volgens eigen zeggen voldoende tijd om zich voor te bereiden.

Prestatiedruk en seizoensdoelen

Naast Ruddervoorde staan ook Overijse, de Koppenberg en Lokeren op de lijst van crossen waar hij zich in de kijker wil rijden om een plekje af te dwingen in de selectie voor het EK dat op 9 november in Middelkerke wordt gereden.

Verstrynge legt zichzelf voorlopig geen druk op om meteen te winnen. “De druk om deze winter een belangrijke veldrit te winnen, leg ik mezelf nog niet op”, zegt hij. Toch erkent hij dat overwinningen belangrijk zijn. “Zeges worden onthouden, dat is nu eenmaal zo.”

Met het oog op het EK mikt hij op een stabiele campagne. “Vooraf wil ik tekenen voor een gelijkaardige campagne als vorig seizoen. Alleen misschien een beetje constanter”, besluit hij. De vier komende veldritten vormen voor hem de sleutel tot selectie.