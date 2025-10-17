Etappe van Tour of Holland stopgezet en geannuleerd

De vierde etappe van de Tour of Holland is vanmiddag voortijdig stopgezet. Meerdere incidenten op het parcours leidden tot overleg tussen renners, ploegleiders en jury, waarna de organisatie besloot de rit te annuleren.

De vierde rit van de NIBC Tour of Holland vond plaats in Zuid-Limburg, met start in Sittard en een geplande aankomst in Watersley. Het parcours van 149 kilometer voerde langs bekende hellingen zoals de Bemelerberg, Cauberg en Koning van Spanje. Kort na de beklimming van laatstgenoemde helling werd de wedstrijd stilgelegd.

Auto op parcours

Volgens de organisatie was een tegemoetkomende wagen de aanleiding voor de eerste onderbreking. “Tijdens de afdaling van de Koning van Spanje is een voertuig het parcours opgereden”, klinkt het op de website van de organisatie. Niet veel later zou ook een vrachtwagen het peloton hebben benaderd tijdens de neutralisatiefase, wat tot verdere onrust leidde.

De renners gaven na een klein uur koers aan dat de situatie onveilig was. Het peloton heeft zelf besloten te stoppen met fietsen. Vervolgens werd de rit geneutraliseerd en vond overleg plaats tussen betrokken partijen.

Renners nemen initiatief tot stopzetting

De beslissing tot annulering kwam niet uitsluitend van de organisatie. Meerdere renners uitten hun bezorgdheid over de omstandigheden. De situatie was te onveilig voor de renners, waarna ze overleg vroegen met de organisatie.

Impact

De impact op het algemeen klassement blijft voorlopig beperkt. Leider Ethan Hayter behield zijn positie, nadat hij eerder de tijdrit in Etten-Leur won. Over het verdere verloop van de Tour of Holland is nog geen definitieve beslissing genomen.

De vierde etappe staat gepland voor zaterdag, met een vlakke rit richting Noord-Brabant. Of alle renners opnieuw aan de start verschijnen, is nog onzeker. De veiligheid van het peloton blijft prioriteit, aldus de koersdirectie.