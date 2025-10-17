"Ik ga er geen euro meer door verdienen": Renner van Lotto Cycling Team zit met groot plan

Foto: © photonews

Na een lange periode van afwezigheid keert Jasper De Buyst terug naar het baanwielrennen. De renner van Lotto Cycling Team heeft een duidelijk doel voor ogen: deelname aan het WK in Chili.

Comeback op de piste na lange onderbreking

Jasper De Buyst heeft zich opnieuw toegelegd op het baanwielrennen, negen jaar na zijn laatste deelname aan een internationaal kampioenschap. Eind vorig jaar nam hij deel aan het Belgisch kampioenschap, waar hij verrassend twee nationale titels behaalde. Die prestaties leverden hem een selectie op voor het EK in februari, waar hij brons veroverde in de puntenkoers.

De Buyst gaf aan dat zijn deelname aan het BK aanvankelijk bedoeld was als training. “Daar is een zaadje gepland”, stelt hij bij WielerFlits. “Ik dacht: als ik dit kan met de voorbereiding die ik nu heb gedaan én na negen jaar afwezigheid, dan wil dat iets zeggen.” De resultaten op het EK bevestigden zijn potentieel, ondanks de beperkte voorbereidingstijd.

Geen financiële drijfveer, wel persoonlijke ambitie

De Buyst benadrukt dat zijn hernieuwde focus op de piste niet voortkomt uit commerciële motieven. “Ik ga er geen euro meer door verdienen”, vertelt hij. “Ik doe dit puur voor mezelf.” Hij geeft aan dat het project volledig losstaat van zijn wegprogramma bij Lotto Cycling Team.

De renner uit Asse heeft zijn trainingsschema aangepast om zich optimaal voor te bereiden op het WK. Daarbij werkt hij samen met specialisten binnen en buiten de ploeg. De Buyst stelt dat hij zijn wegcampagne bewust heeft ingekort om ruimte te maken voor de piste. “Ik wil het goed doen en ik wil er alles aan doen om die wereldtitel te pakken”, klinkt het.

Voorbereiding richting WK in Chili

Het wereldkampioenschap baanwielrennen vindt later dit jaar plaats in Chili. De Buyst heeft zijn deelname bevestigd en richt zich op de puntenkoers en ploegkoers. Hij hoopt daar zijn prestaties van het EK te verbeteren. “Ik wil tonen dat ik het nog kan”, besluit hij.

Met deze stap keert De Buyst terug naar zijn roots. Zijn eerste successen als renner behaalde hij op de piste en met deze hernieuwde ambitie sluit hij een lange cyclus af.

