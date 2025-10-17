Merckx spreekt klare taal over Evenepoel: "Dan had hij de Tour de France al gewonnen"

De samenwerking tussen Remco Evenepoel en Soudal Quick-Step is voorbij. Volgens Axel Merckx is de breuk het gevolg van structurele veranderingen binnen het team en de specifieke ambities van de renner.

Veranderende ploegstructuur en signalen van vertrek

Axel Merckx wijst op een veranderde koersfilosofie bij Quick-Step, gecombineerd met het uitgesproken profiel van Evenepoel. “Dit huwelijk was gedoemd tot een scheiding. Ik denk dat beide partijen eruit gehaald hebben wat erin zat”, stelt hij in La Dernière Heure.

De analist merkt op dat er al geruime tijd signalen waren die wezen op een nakend vertrek. “Uit bepaalde uitspraken en uit de intenties van beide kanten leek het duidelijk dat een vertrek werd voorbereid”, zegt hij.

Daarbij noemt hij ook de interne verschuivingen binnen het management. Het feit dat Patrick Lefevere de teugels doorgaf aan Jurgen Foré was een enorm signaal. De combinatie van deze elementen leidde volgens Merckx tot een situatie waarin een scheiding onafwendbaar werd.

Wint Evenepoel ooit de Tour de France?

Op de vraag of Evenepoel ooit de Tour de France had kunnen winnen in het shirt van Quick-Step, klinkt Merckx genuanceerd. “Zonder Vingegaard en Pogacar had hij het misschien al gedaan”, vertelt hij.





Toch plaatst hij kanttekeningen bij de capaciteiten van de ploeg op het vlak van grote rondes. In het algemeen heeft Quick-Step geen traditie in grote rondes en zal die waarschijnlijk ook nooit hebben. Dat is al duidelijk richting volgend seizoen, nu Evenepoel weg is.

Merckx acht het onwaarschijnlijk dat Evenepoel zijn volledige carrière bij Quick-Step zou uitbouwen. “Persoonlijk heb ik nooit geloofd dat Remco zijn hele carrière bij Quick-Step zou blijven”, stelt hij. Hij verwijst naar ploegen met een sterkere structuur voor grote rondes. “Zijn persoonlijke ambitie om de drie grote rondes te winnen past beter bij teams als Red Bull, Visma of Ineos. Daar zijn de referentiepunten belangrijker.”