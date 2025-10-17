OFFICIEEL Twee bekende namen van Q36.5 Pro Cycling stoppen met koersen

OFFICIEEL Twee bekende namen van Q36.5 Pro Cycling stoppen met koersen
Foto: © photonews

Giacomo Nizzolo en Gianluca Brambilla beëindigen hun loopbaan bij Q36.5 Pro Cycling Team. Beide renners blikken terug op hun carrière en geven aan dat het moment van afscheid bewust gekozen is.

Beslissing na een lange carrière

Giacomo Nizzolo en Gianluca Brambilla hebben hun afscheid van het professionele wielrennen bevestigd. Dat deed hun ploeg Q36.5 Pro Cycling Team in een officiële mededeling aan onze redactie.

Nizzolo reed zijn laatste koers tijdens de Coppa Bernocchi op 6 oktober, Brambilla sloot af met de Veneto Classic op 19 oktober. De beslissing om te stoppen kwam geleidelijk. “Het was een proces dat enkele maanden duurde,” stelt Nizzolo. “Na de klassiekers wist ik dat het tijd was om te stoppen.” Brambilla bevestigt dat hij na een blessure in Tirreno-Adriatico al in het voorjaar tot zijn besluit kwam.

Mentorschap binnen het team

Met respectievelijk 15 en 16 seizoenen in het profpeloton namen beide renners een mentorrol op zich binnen het team. “Ik gaf mijn best om mijn ervaringen te delen, vooral over energiebeheer tijdens de koers”, zegt Nizzolo. Hij sprak regelmatig met jonge renners zoals Nicoló Parisini en Matteo Moschetti.

Beide renners hebben hun voorkeuren als het gaat om koersen die ze zullen missen. Brambilla noemt Strade Bianche, waar hij in 2016 derde werd. “Voor mij is het vooral Milaan-Sanremo die ik zal missen”, aldus Nizzolo. Hij herinnert zich ook de editie van Parijs-Roubaix van dit jaar, ondanks een valpartij. Brambilla haalt zijn moment in de Giro d’Italia van 2016 aan, waar hij een etappe won en de roze trui droeg. “Mijn familie reisde mee en mijn pasgeboren dochter was erbij. Dat was een droom die uitkwam,” vertelt hij.

Nicoló Parisini over Nizzolo

Sprinter Nicoló Parisini werkte drie seizoenen samen met Nizzolo en noemt hem een voorbeeld. “Hij was oprecht en vastberaden om zijn carrière goed af te sluiten,” zegt Parisini. “Ik herinner me hoe hij zijn voorbereiding op Milaan-Sanremo 2020 beschreef, met motortrainingen na zes uur fietsen.” Parisini benadrukt dat hun band verder gaat dan de sport. “Ik weet dat hij me zal blijven aanmoedigen.”

Toekomst na het peloton

Brambilla rondt binnenkort een opleiding tot sportdirecteur af bij de UCI in Aigle. Hij kijkt uit naar meer tijd met zijn gezin. “Ik wil gewoon fietsen wanneer ik wil en skiën met mijn dochter”, zegt hij nog. Nizzolo kijkt uit naar eenvoudige dingen zoals uitslapen en motorrijden.

