"Slechts één iemand bracht Pogacar in verlegenheid": en het was niet Wout van Aert op Montmartre!

De prestaties van Tadej Pogacar blijven zelden onbesproken. Analisten Johan Vansummeren en Jelle Vanendert blikken terug op twee momenten waarop de Sloveen dit jaar onder druk kwam te staan: op de Poggio en op Montmartre.

Van der Poel op de Poggio: enige moment van verlegenheid

Volgens Johan Vansummeren is er slechts één situatie geweest waarin Pogacar echt in de problemen kwam. “Slechts één moment is Pogacar echt in verlegenheid gebracht: toen Van der Poel van achter zijn rug weg demarreerde op de Poggio”, vertelt hij in Het Belang van Limburg.

Daarmee verwijst hij naar een cruciale fase in Milaan-Sanremo, waar Van der Poel met een krachtige versnelling de rest van de favorieten verraste. Pogacar kon op dat moment niet reageren en verloor de aansluiting.

Van Aert op Montmartre: indrukwekkend maar relatief

Tijdens de slotetappe van de Tour de France toonde Wout van Aert zijn kracht op Montmartre. Vansummeren erkent de prestatie, maar plaatst kanttekeningen. “Ik wil die prestatie niet minimaliseren, het was echt een verademing om Wout zo Pogacar te zien los rijden. Maar… Ik blijf het jammer vinden dat ze tijdens de slotetappe van de Tour de tijd hebben stopgezet”, stelt hij.

Ook Jelle Vanendert blikt terug op de slotrit in Parijs. Hij merkt op dat het peloton plots werd uitgedund. Slechts dertig renners gingen nog vol voor de etappe, nadat beslist was door de wedstrijdjury om de tijdsopname vroeger te laten gebeuren.





Pogacar nam geen risico’s

“Toch blijf ik van mening dat de Sloveen zich niet zo snel op kant had gezet, als het echt om de knikkers had gegaan”, aldus Vansummeren. Volgens hem speelde de context van de slotrit een rol in Pogacars beslissing. “Nu heeft hij wellicht sneller gedacht: ‘Ik ga geen risico’s meer nemen’.”