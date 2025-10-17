Toon Aerts krijgt contract bij fusieploeg: deze renner is daar het slachtoffer van

Toon Aerts zal ook de komende twee seizoenen uitkomen voor het Lotto Cycling Team, dat op het punt staat te fuseren met Intermarché-Wanty. Al is daar een andere renner wel het slachtoffer van.

Dankzij een samenwerking tussen Deschacht-Hens-FSP en Lotto Cycling Team kreeg Aerts dit jaar de kans om zich te tonen in het internationale wegwielrennen. Hij reed onder meer de Renewi Tour en de Tour of Britain.

In die eerste rittenkoers speelde hij een rol in de zege van Arnaud De Lie. In Groot-Brittannië bevestigde hij zijn vorm. Aerts, die donderdag de cross in Ardooie won, heeft de ambitie om in de toekomst klassiekers te rijden en mikt ook op deelname aan een grote ronde.

Tot gisteren was er nog onduidelijkheid over de mogelijke verlenging van het contract van Aerts bij Lotto, door de fusie. De verlenging van zijn contract zou volgens Het Nieuwsblad echter een feit zijn, zo meldt de krant vanmorgen.

Gevolgen voor Marit bij fusie Lotto–Intermarché

De contractverlenging van Aerts heeft directe gevolgen voor de samenstelling van de toekomstige fusieploeg. Omdat Aerts geen lopend contract had, wordt zijn nieuwe verbintenis beschouwd als een extra toevoeging. Hierdoor komt er een plaats minder vrij voor andere renners. Volgens Het Nieuwsblad dreigt Arne Marit het slachtoffer te worden van deze verschuiving.





Marit, 26 jaar en afkomstig uit Vlaams-Brabant, is momenteel actief in de Ronde van Guangxi. Hij reed daar naar een vijfde plaats in de tweede etappe. De sprinter onderscheidde zich de voorbije jaren met regelmatige ereplaatsen. Zijn toekomst bij de fusieploeg is door de komst van Aerts onzeker geworden.

Het is nu afwachten op de officiële goedkeuring van de fusie van Lotto en Intermarché door de UCI. Het dossier werd alvast tijdig ingediend, zo liet men weten. Pas daarna zullen de renners officieel voorgesteld worden.