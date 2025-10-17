Van een verrassing gesproken: Belgische ploeg verdwijnt uit het peloton

De Belgische wielerformatie Wagner Bazin BW verdwijnt uit het peloton. Manager Christophe Brandt bevestigt het stopzetten van de ploeg, die jarenlang actief was in Wallonië.

Interne spanningen en mislukte samenwerking met Philippe Wagner

De samenwerking met sponsor Philippe Wagner, gestart in 2024, liep al snel stroef. “Bij onze eerste ontmoeting in juni 2024 was ik gecharmeerd door iemand met ambitie, die zijn charcuteriebedrijf wilde profileren in het wielrennen”, klinkt het bij Brandt in La Dernière Heure.

Aanvankelijk leek de betrokkenheid van Wagner positief, maar de dynamiek veranderde snel. “Hij wilde meteen een fusieproces opstarten en de meerderheid in het bestuur verkrijgen, terwijl hij slechts een contract van twee jaar tekende”, stelt Brandt.

Hoewel de voorwaarden uiteindelijk werden aanvaard, bleef de samenwerking problematisch. De enige overwinning van het seizoen kwam in januari via Quentin Bezza in Sharjah. Daarna volgde een moeilijke lente.

Communicatiebreuk en het einde van de structuur

De druk van Wagner nam toe, met kritiek op het gebrek aan resultaten. “Hij wilde ons verplichten om kleinere wedstrijden te rijden, maar we hadden al engagementen op andere koersen die belangrijk waren voor onze partners.”

De relatie verslechterde verder toen Wagner buiten Brandt om contact opnam met renners onder contract. “Hij was bezig een nieuwe ploeg op te bouwen achter mijn rug”, zegt Brandt.

Na het eerdere vertrek van Bingoal en het wegvallen van subsidies van de Fédération Wallonie-Bruxelles, was dit de laatste klap. Pogingen om nieuwe sponsors te vinden liepen op niets uit. “Ik heb nog onderhandeld met bedrijven, onder andere uit de goksector, maar er bleven obstakels”, vertelt Brandt. En zo verdwijnt de ploeg dus uit het peloton.