Analist houdt zich niet in en geeft harde kritiek op Lotte Kopecky

Lotte Kopecky kende een wisselvallig seizoen, met gemengde resultaten in de Tour de France Femmes. Analisten Johan Vansummeren en Jelle Vanendert geven de nodige feedback op haar aanpak en vergelijken haar traject met dat van Pauline Ferrand-Prévot.

Structuur en begeleiding

Volgens Johan Vansummeren is het talent van Kopecky niet verdwenen, maar ontbreekt er volgens hem een professionele omkadering. “Ik denk niet dat het weg is bij Lotte. Iedereen maakt al eens een moeilijk jaar door”, klinkt het in Het Belang van Limburg.

Hij verwijst naar Pauline Ferrand-Prévot, die haar terugkeer in het wegwielrennen volgens hem planmatig aanpakte. Ze koos heel bewust voor Visma Lease a Bike, om er heel gestructureerd naar Parijs-Roubaix én de Tour de France Femmes toe te werken.

Vansummeren benadrukt dat Ferrand-Prévot ook op andere vlakken stappen zette. “Ze ging zelfs nog een stap verder, op vlak van voeding. Die toewijding mist Lotte wat.” De analist wijst op het belang van een geïntegreerde aanpak, waarbij fysieke voorbereiding, mentale rust en teamstructuur samenkomen.

Teamstructuur en data

Jelle Vanendert erkent de kwaliteiten van SD Worx, maar stelt dat Visma Lease a Bike op organisatorisch vlak verder staat. Hij verwijst naar de gecombineerde werking van het mannen- en vrouwenteam binnen Visma, wat volgens hem voordelen oplevert op het vlak van data-analyse en ondersteuning. “Ze kunnen putten uit zoveel data, dankzij hun mannen- en vrouwenteam. Dat scheelt een slok op een borrel.”

Vansummeren is uiteindelijk bijzonder hard in zijn analyse en ziet waar het grootste probleem voor Kopecky zich situeert. “Ze mag wel professioneler gaan werken. Neem een coach onder de arm”, is zijn gouden raad.