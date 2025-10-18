Frustratie moet knagen bij Evenepoel: "Dan zouden we spreken over een uitzonderlijke Remco"

De prestaties die Remco Evenepoel brengen enige frustraties met zich mee, ongetwijfeld ook bij hem zelf. Al is dat dan vooral omdat er één renner nog beter is.

In Dans le Peloton evalueert Frédéric Amorison het seizoen van Evenepoel. "Hij kon bij zijn terugkeer meteen opnieuw presteren in de Brabantse Pijl. Daarna is hij in de problemen gekomen. Tijdens de winter heeft hij niet voldoende kunnen werken om die fameuze basis, waar iedereen het altijd over heeft, te leggen. Als je snel terug een hoog niveau haalt, mag je dan ook een terugval verwachten."

Die is er ook gekomen. "In de Brabantse Pijl en de Amstel was Remco uitstekend. Luik-Bastenaken-Luik was wat moeilijker. Zijn Dauphiné was beter dan die van twaalf maanden voordien en in de Tour heeft hij opgegeven. Als je ziet hoe Remco daarna in de best mogelijke omstandigheden kon terugkeren voor zijn grootste doelen uit het najaar, dan zouden we zonder Pogacar over een uitzonderlijke Remco spreken."

Groot verschil tussen Evenepoel en de derde beste

Er was geen twijfel over wie na Pogacar de beste was dit najaar. "Als je kijkt naar het verschil tussen Remco en de derde in elke grote najaarskoers, dan heeft hij de nodige arbeid verricht. Als er één iemand dichter bij Pogacar kan komen, is hij het. Als Evenepoel een goede winter heeft: waarom niet? De grote vraag is: wat zal binnen enkele maanden het verschil zijn tussen deze twee uitzonderlijke renners?"

Evenepoel wordt nu internationaal bestempeld als 'the best of the rest'. "Ja, dat klopt. Er is bij ons al frustratie dat we geen protagonist hebben om Pogacar het vuur aan de schenen te leggen", aldus Maxime Monfort, ploegleider bij Lidl-Trek. "Bij Remco moet die frustratie enorm zijn. Hij is ook een fenomeen, maar kan tegelijkertijd niets tegen Pogacar inbrengen."

Ook Monfort wenst Evenepoel goede winter

Wielerminnend België duimt ervoor dat hier nog verandering in kan komen. "Hij zou eens een goede winter moeten kunnen gebruiken om het nodige werk te doen. We hopen dat hij dan met Tadej soms de strijd kan aangaan."