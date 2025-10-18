"Van der Poel weet het zelf wel beter": dit moet hij veranderen volgens kenner

Moet Mathieu van der Poel zijn carrière anders indelen met het oog op olympisch goud? "Hij zal het beter weten dan wij", oppert Richard Groenendaal.

Ondanks al zijn talent heeft Van der Poel het de laatste tijd moeilijk om in het mountainbike nog de top te bereiken. Met Richard Groenendaal komt in Wieler Revue een offroad-kenner, weliswaar met vooral expertise in het veldrijden, hierover aan het woord. Hij wijst erop hoeveel specialisatie er aan te pas komt in het mountainbike. "Dat zal ook bij Mathieu van der Poel aanpassingen vergen."

Welke aanpassingen dat juist zijn, kan Groenendaal niet exact zeggen. Een aanpassing die voor de hand ligt, is het rijden van meer wedstrijden. "Van der Poel heeft de laatste jaren maar twee wedstrijden op de mountainbike gereden: in Nove Mesto en het WK. Als hij echt voor goud wil gaan, zal hij zijn wegprogramma drastisch moeten aanpassen."

Groenendaal raadt aan naar parcours in LA te kijken

Moet Van der Poel echt voor die drastische keuze gaan? Groenendaal raadt hem aan om te kijken naar het olympisch parcours mountainbike op de Spelen in LA. "Als dat meer lijkt op een veredeld veldritparcours, dan maakt hij kans. Maar als het een zwaar rondje wordt met lange klimmen, dan wordt het ook voor Van der Poel heel lastig."

Groenendaal vindt het niet helemaal onlogisch dat Van der Poel het moeilijker krijgt op de mountainbike. "De sport evolueert, en hij wordt zelf ook ouder. Op de weg heeft hij alles al gewonnen, dus de ruimte is er om zich te focussen op die olympische droom." Als Van der Poel het echt wil, is er in deze fase van zijn carrière dus wel de mogelijkheid om ervoor te gaan.





Van der Poel zal het best weten wat hij moet doen

Groenendaal laat het aan Van der Poel over. "Ik vind eigenlijk dat wij met z’n allen geen mening moeten hebben over wat Van der Poel wel of niet moet doen. Als hij olympische ambities heeft op de mountainbike, dan zal hij echt wel weten wat hij daarvoor moet doen. Beter dan wij in elk geval."