Het is nog niet gedaan met koersen: jongeling knijpt iedereen fijn

De bladeren zijn volop aan het vallen, de eerste crossen zijn al gehouden. Hoog tijd om het wielerseizoen op de weg stilaan neer te gaan leggen. Op 19 oktober zijn er de laatste grote profkoersen van het jaar.

Alle klassiekers zijn al eventjes gereden en de Monumenten uiteraard ook, maar toch blijft het tot nu spannend welke renners nog in actie komen in welke koers.

Slopende race in Utsunomiya tijdens Japan Cup

Sommigen nemen afscheid van het peloton, anderen van hun eigen team omdat ze een transfer maken. En op die manier is het dus ook altijd spannend om zien hoe het einde van het seizoen gevierd wordt.

In Japan stond op zondag de Japan Cup op het programma, toch nog een interessante race met heel wat mooi volk aan de aftrap. En uiteindelijk ook een mooie winnaar, zoveel is duidelijk.

Lenny Martinez aan het feest in Japan

Het parcours in Utsunomiya dat wat deed denken aan het WK 1990 was zeer slopend te noemen en daardoor kregen we - zoals op het EK en WK - een soort natuurlijke afvallingsrace.

Lenny Martinez maakte gebruik van de vele hoogtemeters om iedereen fijn te knijpen en er uiteindelijk alleen vandoor te gaan. Zijn landgenoot Alex Baudin en de Spanjaard Ion Izagirre vervolledigden het podium.

