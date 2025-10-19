Tadej Pogacar showt een wel heel snelle en dure wagen

Tadej Pogacar heeft er andermaal een fantastisch jaar opzitten. Dit weekend komt hij niet meer in actie en dus kan hij wat gaan rusten met vrouwlief Urska Zigart & co. Of een rondje rijden?

De wereldkampioen is in het bezit van een Audi RS6 GT, een wel heel exclusieve bolide met een prijskaartje van 240.000 euro.

De Audi RS6 GT is een limited edition waarvan de Duitse autofabrikant er slechts 660 op de markt bracht. In België zijn er zelfs amper twee modellen beschikbaar. Eén van die 660 eigenaars is dus de wereldkampioen wielrennen.

De Audi RS6 GT heeft onder meer een 4.0 biturbo micro-hybride V8-motor. Goed voor 630 pk. Aan de wagen hangt dan ook een serieus prijskaartje van 240.000 euro vast. Peanuts voor een kampioen als Pogacar, die bij UAE Team Emirates een miljoenencontract heeft, naast ook heel wat persoonlijke sponsordeals.

Pogacar heeft de komende weken alvast tijd om wat vaker met zijn wagen te rijden. Het seizoen van de Sloveen zit er sinds de Ronde van Lombardije van vorige week, die hij voor de vijfde keer op rij won, officieel op.



