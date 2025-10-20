Toon Aert laat zich uit over zijn toekomst

Toon Aerts kreeg dit jaar bij Lotto de kans om het wegwielrennen meer te ontdekken. Dat viel in de smaak, maar heeft Aerts ook een plaats bij de fusieploeg? Daar was de voorbije weken wat onduidelijkheid over, maar nu lijkt de kogel door de kerk.

Door een samenwerking tussen Deschacht-Hens-FSP en Lotto kon Toon Aerts dit jaar een stevig programma op de weg afwerken. Aerts werkte een seizoen van 32 koersdagen af, vorig seizoen reed hij 18 dagen op de weg.

Wat na de fusie met Intermarché?

Met een notering in de top tien in een etappe in de Ronde van België, de Ronde van Wallonië en de Ronde van Groot-Brittannië liet Aerts zich ook enkele keren zien. In de Ronde van Wallonië werd Aerts ook negende in het eindklassement.

En dus was de vraag: krijgt hij ook na de fusie nog een plekje bij de nieuwe fusieclub? Daarover was de voorbije weken wat onduidelijkheid.

Het lijkt goed te komen voor Aerts

Nu lijkt er echter witte rook op komst, want Toon Aerts blijft alvast positief over de zaak. "Er is nog geen contract getekend, de handtekening is nog niet gezet."





"Op dat gebied is er niet veel veranderd de voorbije dagen, maar goed: ik heb vertrouwen dat het in orde gaat komen", aldus de renner in gesprek met Sporza.