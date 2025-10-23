Hoe zit het met de winter van Mathieu van der Poel? "Dat laat MVDP niet liggen"

Hoe zit het met de winter van Mathieu van der Poel? "Dat laat MVDP niet liggen"

Mathieu van der Poel zal deze winter opnieuw te zien zijn in het veld, zij het beperkt. Volgens Michel Wuyts staat een deelname aan ongeveer tien veldritten op de planning. De focus ligt daarbij niet op het volledige seizoen, maar op het wereldkampioenschap.

Beperkte campagne met duidelijke ambitie

Wuyts bevestigt dat Van der Poel zich niet zal mengen in de strijd om de algemene wintertitel. “Hij komt. Voor een cross of tien. Maximaal. En magistraal, zonder twijfel”, stelt hij in de Veldritgids van Het Laatste nieuws. De keuze voor een selectieve deelname kadert in een gerichte voorbereiding op het WK, dat dit jaar plaatsvindt in Hulst. Het parcours aldaar wordt door Wuyts omschreven als snel en technisch, met glibberige stroken die korte explosies vereisen.

De ambitie van Van der Poel is helder: een nieuwe wereldtitel behalen en daarmee het record van Eric De Vlaeminck overtreffen. Wuyts noemt hem de grootste acrobaat van het peloton en acht hem uitermate geschikt voor het specifieke karakter van Hulst. De beperkte deelname aan andere wedstrijden wijst op een duidelijke prioriteitstelling binnen zijn programma.

Fysieke en mentale balans

In een eerder interview werd duidelijk dat Van der Poel recent drie weken golfvakantie in de Verenigde Staten achter de rug heeft. Wuyts verwijst naar een zekere vermoeidheid en noemt het fenomeen “septemberitis”. Hij merkt op dat Van der Poel nood had aan extra rust, maar relativeert dat meteen. “Saturatie, kwam het in me op. Maar ik verborg het woord snel op”, klinkt het.

De analist plaatst Van der Poel in een exclusieve categorie van renners, dicht bij het niveau van Pogacar. Toch maakt hij een onderscheid tussen het nastreven van een wereldtitel en het ambiëren van een volledige wintercampagne. “Een wereldtitel laat MVDP niet liggen. Maar koning Winter worden? Neen, dat niet”, besluit hij. Volgens Wuyts is die eretitel al geruime tijd niet meer relevant binnen het veldritmilieu.

Focus op kwaliteit boven kwantiteit

De keuze van Van der Poel om zich te beperken tot een tiental wedstrijden weerspiegelt een bredere trend bij toprenners. De nadruk ligt op piekmomenten en gerichte prestaties, eerder dan op een volledige seizoensopbouw. Wuyts bevestigt dat Van der Poel zijn energie zal richten op het WK, met Hulst als strategisch doelwit.

Hoewel de wintercampagne van Van der Poel dus beperkt blijft, is de impact ervan niet te onderschatten. Zijn aanwezigheid in het veld blijft een referentiepunt voor de discipline, iets waar het grote publiek maar al te graag naar uitkijkt.

