Na mislukte Tour dit jaar: Ine Beyen legt de lat hoog voor Lotte Kopecky

Lotte Kopecky had dit jaar haar zinnen gezet op de Tour de France Femmes, maar stelde teleur. Ine Beyen ziet volgend jaar nieuwe kansen voor de voormalige wereldkampioene.

Na haar tweede plaats in 2023 wilde Lotte Kopecky opnieuw een goed klassement rijden in de Tour de Frances Femmes. Door een rugblessure moest ze die ambities vooraf echter al laten varen en ook voor ritwinst was Kopecky niet goed genoeg.

In 2026 start de Tour in het Zwitserse Lausanne rond het Meer van Neuchâtel en het Meer van Genève, de slotkilometer van de eerste etappe is ook lastig. Ook de derde etappe is heuvelachtig en is een kans voor Kopecky.

"Op papier lijkt het wel voor haar. Het kan een mooi begin zijn voor Kopecky", zegt Ine Beyen bij Sporza Daily. Maar zal ze na haar mislukte ambities voor het klassement dit jaar daar opnieuw een doel van maken in 2026?

Gaat Kopecky opnieuw voor het klassement in 2026?

"Ik ben ervan overtuigd dat ze opnieuw gaat proberen. Ik denk dat ze dat waardig is en dat ze het aan zichzelf ook verplicht is om er opnieuw voor de volle honderd procent voor te gaan", stelt Beyen.

"Het is niet omdat het een jaar niet lukt dat het volgend jaar hetzelfde verhaal zal zijn. Op papier is het zeker een goede Tour voor Lotte en ik denk dat ze content zal zijn als ze de presentatie gezien heeft."

The #TDFF2026 avec @GoZwift:

🚩 1 175 km

⛰ 2 mountain stages

💪 3 punchy stages

📈 18 795 m of vertical gain, a record!



Le #TDFF2026 avec Zwift en chiffres :

🚩 1 175 km

⛰ 2 étapes de montagne

💪 3 étapes accidentées

📈 18 795 m de D+, un record !… pic.twitter.com/bj11UkDEK4 — Le Tour de France Femmes avec Zwift (@LeTourFemmes) October 23, 2025

🔎 Etape 1 / Stage 1 - #TDFF2026

📈 Côte Saint-François: 2,5 km, 4,6%



💛 Sprinters will need to hang on during the difficult ramps so they can sprint the last 500 meters.



💛 Il faudra s'accrocher dans les rampes difficiles pour pouvoir sprinter dans les 500 derniers mètres.… pic.twitter.com/oYO7KP2ePC — Le Tour de France Femmes avec Zwift (@LeTourFemmes) October 23, 2025