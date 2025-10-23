Niet alleen voor Van Aert een laatste kans: "Ook voor mannen als Sweeck, Iserbyt of Vanthourenhout"

Niet alleen voor Van Aert een laatste kans: "Ook voor mannen als Sweeck, Iserbyt of Vanthourenhout"
Foto: © photonews

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

De aankondiging dat veldrijden in 2030 mogelijk een olympische discipline wordt, zorgt voor hernieuwde aandacht binnen de sportwereld. De bevestiging kwam van Lord Sebastian Coe, voorzitter van World Athletics.

De Clercq en Wellens over kansen voor gevestigde namen

Volgens bondscoach Angelo De Clercq kan deze ontwikkeling een laatste grote ambitie betekenen voor een generatie ervaren renners. “Ik heb er in ieder geval al over nagedacht: voor veel van de dertigers zou dat toch een laatste grote doel kunnen zijn. Niet alleen voor Wout, ook voor mannen als Sweeck, Iserbyt of Michael Vanthourenhout”, stelt hij in Het Nieuwsblad.

De mogelijke olympische status biedt perspectief voor renners die zich in de nadagen van hun carrière bevinden. Bart Wellens herinnert zich hoe hij twintig jaar geleden samen met Sven Nys een brief schreef aan IOC-voorzitter Jacques Rogge. “Ja, maar toen kon het niet”, reageert hij. De beperkte internationale spreiding van de sport werd toen als bezwaar aangehaald. Ironisch genoeg lijkt die spreiding vandaag nog beperkter, met een sterke focus op België en Nederland.

Invloed op jeugd en industrie

De Clercq wijst op het risico dat jonge talenten uit landen als Frankrijk, Zwitserland en Italië overstappen naar de weg. “De Spelen kunnen er misschien voor zorgen dat al die goeie Franse, Zwitserse en Italiaanse jeugdrenners niet naar de weg overstappen.” Hij verwijst ook naar een recente ontmoeting met Decathlon-AG2R, waaruit bleek dat renners als Paul Seixas en Léo Bisiaux het veldrijden moesten laten voor wat het was.

Wellens benadrukt dat ook de industrie baat kan hebben bij olympische erkenning. “Onze fietsconstructeur Cube heeft vijf jaar geleden voor het laatst een crossframe gemaakt. Daarna wilden ze dat niet meer doen omdat er – anders dan bij gravel – geen markt is voor crossfietsen. Als veldrijden olympisch wordt, kan dat misschien ook die industrie doen heropleven.”

De mogelijke opname van veldrijden op de Olympische Winterspelen van 2030 wordt door betrokkenen als een historische kans gezien. “Dat zou de sport een grote boost kunnen geven. Dat is positief, maar het zou de andere federaties ook wel wakker schudden”, stelt De Clercq.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Wielrennen
Laatste nieuws Wielerkalender
Laurens Sweeck
Eli Iserbyt
Wout Van Aert

Meer nieuws

Tour van 2026 is voorgesteld: Plugge is helder over kansen Vingegaard én Van Aert

Tour van 2026 is voorgesteld: Plugge is helder over kansen Vingegaard én Van Aert

16:00
Albert en Herygers zien Nys schitteren in het veld, maar: "Moet hij mee stoppen"

Albert en Herygers zien Nys schitteren in het veld, maar: "Moet hij mee stoppen"

16:30
Grote ambitie voor Van Aert in het veldrijden? "Dan kan hij daarvan een doel maken"

Grote ambitie voor Van Aert in het veldrijden? "Dan kan hij daarvan een doel maken"

11:00
Geen Tour voor Evenepoel in 2026? Red Bull-BORA-hansgrohe zegt wat doorslag zal geven

Geen Tour voor Evenepoel in 2026? Red Bull-BORA-hansgrohe zegt wat doorslag zal geven

15:00
📷 OFFICIEEL Dit is wellicht de meest opvallende wielertransfer van het jaar

📷 OFFICIEEL Dit is wellicht de meest opvallende wielertransfer van het jaar

13:30
🎥 📷 Parcours Tour de France 2026: slecht nieuws voor Evenepoel en twee keer aankomst op Alpe d'Huez

🎥 📷 Parcours Tour de France 2026: slecht nieuws voor Evenepoel en twee keer aankomst op Alpe d'Huez

13:00
Grote bezorgdheid in peloton: "Het gaat echt niet goed, zelfs voor Soudal Quick-Step en Alpecin-Deceuninck"

Grote bezorgdheid in peloton: "Het gaat echt niet goed, zelfs voor Soudal Quick-Step en Alpecin-Deceuninck"

12:30
Hoe zit het met de winter van Mathieu van der Poel? "Dat laat MVDP niet liggen"

Hoe zit het met de winter van Mathieu van der Poel? "Dat laat MVDP niet liggen"

12:00
Niels Albert doet schietgebedje voor Wout van Aert: "Met de kinderen gaan spelen"

Niels Albert doet schietgebedje voor Wout van Aert: "Met de kinderen gaan spelen"

07:00
Vader van overleden renster blijft achter met veel vragen: "Wie is verantwoordelijk voor deze grote fout?"

Vader van overleden renster blijft achter met veel vragen: "Wie is verantwoordelijk voor deze grote fout?"

10:00
Na twee meetings in twee dagen: kogel lijkt door de kerk voor Biniam Girmay

Na twee meetings in twee dagen: kogel lijkt door de kerk voor Biniam Girmay

09:00
Verliest Bart Wellens zijn job als veldritcoach door fusie Lotto en Intermarché?

Verliest Bart Wellens zijn job als veldritcoach door fusie Lotto en Intermarché?

08:30
📷 OFFICIEEL Uijtdebroeks-killer naar Tietema, ook ervaren Nederlander maakt de overstap

📷 OFFICIEEL Uijtdebroeks-killer naar Tietema, ook ervaren Nederlander maakt de overstap

08:00
"Hopelijk wordt erover nagedacht": Renaat Schotte werpt renners stevig vraagstuk voor de voeten

"Hopelijk wordt erover nagedacht": Renaat Schotte werpt renners stevig vraagstuk voor de voeten

07:30
Michel Wuyts is zeker van zijn stuk: geen gewonnen spel voor Thibau Nys

Michel Wuyts is zeker van zijn stuk: geen gewonnen spel voor Thibau Nys

19:00
Duidelijk dat Van der Poel en Van Aert geen vrienden zijn: "Goed voor de sport als hij het WK wint"

Duidelijk dat Van der Poel en Van Aert geen vrienden zijn: "Goed voor de sport als hij het WK wint"

20:00
Onverwacht! Jonas Vingegaard noemt drie eendagskoersen bij naam als doelen voor 2026

Onverwacht! Jonas Vingegaard noemt drie eendagskoersen bij naam als doelen voor 2026

21:30
Dit zijn de twee renners die Pogacar het meest kunnen bedreigen, al is dat op specifiek terrein

Dit zijn de twee renners die Pogacar het meest kunnen bedreigen, al is dat op specifiek terrein

20:30
📷 Voorzitter van UCI deelt bijzonder bericht over 'goede vriend die in de gevangenis zit' Naast de fiets

📷 Voorzitter van UCI deelt bijzonder bericht over 'goede vriend die in de gevangenis zit'

18:30
📷 Twee Belgen op de shortlist voor Vélo d'Or: geen Kopecky, Van Aert kan nevenprijs winnen

📷 Twee Belgen op de shortlist voor Vélo d'Or: geen Kopecky, Van Aert kan nevenprijs winnen

22/10
Jan Bakelants is opvallend mild voor Arnaud De Lie en heeft daar een goede reden voor

Jan Bakelants is opvallend mild voor Arnaud De Lie en heeft daar een goede reden voor

18:00
Fusieploeg Lotto en Intermarché: deze toprenners hebben nog niet toegezegd

Fusieploeg Lotto en Intermarché: deze toprenners hebben nog niet toegezegd

17:00
"Hij heeft zijn plafond bereikt": enkel dit is nog haalbaar voor Vingegaard

"Hij heeft zijn plafond bereikt": enkel dit is nog haalbaar voor Vingegaard

22/10
OFFICIEEL Oude krijger verlengt nog maar eens contract en hij is lang niet de enige

OFFICIEEL Oude krijger verlengt nog maar eens contract en hij is lang niet de enige

22/10
Bas Tietema laat eigen naam uit wielerploeg verdwijnen en heeft daar goede reden voor

Bas Tietema laat eigen naam uit wielerploeg verdwijnen en heeft daar goede reden voor

22/10
Jordi Meeus licht tipje van de sluier: dit staat er Evenepoel deze week te wachten bij Red Bull

Jordi Meeus licht tipje van de sluier: dit staat er Evenepoel deze week te wachten bij Red Bull

22/10
Jan Bakelants ziet Remco Evenepoel dit jaar nog een record evenaren

Jan Bakelants ziet Remco Evenepoel dit jaar nog een record evenaren

22/10
Meent hij dat echt allemaal? Roglic doet boekje open over komst van Evenepoel bij Red Bull-BORA-hansgrohe

Meent hij dat echt allemaal? Roglic doet boekje open over komst van Evenepoel bij Red Bull-BORA-hansgrohe

22/10
WK baanwielrennen van start: dit zijn alle momenten dat de Belgen in actie komen

WK baanwielrennen van start: dit zijn alle momenten dat de Belgen in actie komen

22/10
Geen Van Aert en Van der Poel in de cross? Nochtans heeft Michel Wuyts heel goed nieuws voor hun fans

Geen Van Aert en Van der Poel in de cross? Nochtans heeft Michel Wuyts heel goed nieuws voor hun fans

22/10
Nog niet alles gezien: Florian Vermeersch heeft donkerblauw vermoeden over ploegmaat Tadej Pogacar

Nog niet alles gezien: Florian Vermeersch heeft donkerblauw vermoeden over ploegmaat Tadej Pogacar

22/10
Drie teamdagen voor fusieteam Lotto en Intermarché: deze renners zijn van de partij

Drie teamdagen voor fusieteam Lotto en Intermarché: deze renners zijn van de partij

22/10
"Nog 4 à 5 plekjes": ideaal voor Belgen zonder contract die nog Tour willen rijden

"Nog 4 à 5 plekjes": ideaal voor Belgen zonder contract die nog Tour willen rijden

22/10
Moeten we nog lang wachten op een nieuwe Tourwinnaar? "Dan zal het Pogacar niet meer zijn"

Moeten we nog lang wachten op een nieuwe Tourwinnaar? "Dan zal het Pogacar niet meer zijn"

22/10
Coach van het baanwielrennen spreekt klare taal over afwezigheid van Kopecky op het WK

Coach van het baanwielrennen spreekt klare taal over afwezigheid van Kopecky op het WK

22/10
Krachtig signaal van wielerbond na ophef rond Kastelijn (Fenix-Deceuninck): "Beledigingen onacceptabel"

Krachtig signaal van wielerbond na ophef rond Kastelijn (Fenix-Deceuninck): "Beledigingen onacceptabel"

22/10

Meer nieuws

Populairste artikels

Remco Evenepoel Wout Van Aert Mathieu Van Der Poel Tadej Pogacar Biniam Girmay Wout Poels Eli Iserbyt Bas Tietema Niels Albert Thibau Nys Lotte Kopecky Jan Bakelants Primoz Roglic Jonas Vingegaard Rasmussen Enric Mas Nicolau Gerben Thijssen Cian Uijtdebroeks Maxim Van Gils Yara Kastelijn Arnaud De Lie

Nieuwste reacties

info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over "Waanzin": ex-renner zet critici van Jonas Vingegaard stevig op hun plaats de_mettes de_mettes over Met elkaar gebeld na Lombardije: Pogacar is klaar en duidelijk over Merckx info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Officieel voorgesteld bij Soudal Quick-Step, maar transfer van Belgische renner gaat toch niet door info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over 🎥 Geen ceremonie in Vuelta? Dan organiseert Visma Lease a Bike het gewoon maar zelf info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Kwade Viviani schiet uit zijn krammen na declassering: "Ik kan niet voorspellen wat lead-out Alpecin-Deceuninck doet" Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2025 www.wielerkrant.be All Rights Reserved