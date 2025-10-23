Niet alleen voor Van Aert een laatste kans: "Ook voor mannen als Sweeck, Iserbyt of Vanthourenhout"

De aankondiging dat veldrijden in 2030 mogelijk een olympische discipline wordt, zorgt voor hernieuwde aandacht binnen de sportwereld. De bevestiging kwam van Lord Sebastian Coe, voorzitter van World Athletics.

De Clercq en Wellens over kansen voor gevestigde namen

Volgens bondscoach Angelo De Clercq kan deze ontwikkeling een laatste grote ambitie betekenen voor een generatie ervaren renners. “Ik heb er in ieder geval al over nagedacht: voor veel van de dertigers zou dat toch een laatste grote doel kunnen zijn. Niet alleen voor Wout, ook voor mannen als Sweeck, Iserbyt of Michael Vanthourenhout”, stelt hij in Het Nieuwsblad.

De mogelijke olympische status biedt perspectief voor renners die zich in de nadagen van hun carrière bevinden. Bart Wellens herinnert zich hoe hij twintig jaar geleden samen met Sven Nys een brief schreef aan IOC-voorzitter Jacques Rogge. “Ja, maar toen kon het niet”, reageert hij. De beperkte internationale spreiding van de sport werd toen als bezwaar aangehaald. Ironisch genoeg lijkt die spreiding vandaag nog beperkter, met een sterke focus op België en Nederland.

Invloed op jeugd en industrie

De Clercq wijst op het risico dat jonge talenten uit landen als Frankrijk, Zwitserland en Italië overstappen naar de weg. “De Spelen kunnen er misschien voor zorgen dat al die goeie Franse, Zwitserse en Italiaanse jeugdrenners niet naar de weg overstappen.” Hij verwijst ook naar een recente ontmoeting met Decathlon-AG2R, waaruit bleek dat renners als Paul Seixas en Léo Bisiaux het veldrijden moesten laten voor wat het was.

Wellens benadrukt dat ook de industrie baat kan hebben bij olympische erkenning. “Onze fietsconstructeur Cube heeft vijf jaar geleden voor het laatst een crossframe gemaakt. Daarna wilden ze dat niet meer doen omdat er – anders dan bij gravel – geen markt is voor crossfietsen. Als veldrijden olympisch wordt, kan dat misschien ook die industrie doen heropleven.”





De mogelijke opname van veldrijden op de Olympische Winterspelen van 2030 wordt door betrokkenen als een historische kans gezien. “Dat zou de sport een grote boost kunnen geven. Dat is positief, maar het zou de andere federaties ook wel wakker schudden”, stelt De Clercq.