Tadej Pogacar is spelbreker: Tourbaas legt uit wat hij daaraan wil doen

Tadej Pogacar legde de Tour de France dit jaar snel in een definitieve plooi. Tourbaas Christrian Prudhomme wil dat volgend jaar voorkomen met een loodzware slotweek.

Door de offday van Jonas Vingegaard tijdens de vlakke tijdrit op dag vijf kon Tadej Pogacar de Deen al meer dan een minuut aansmeren. Hij veroverde dan al het geel, Van der Poel en Healy waren nog tussenpauzen, en gaf zijn vierde eindzege niet meer uit handen.

Tourbaas Christrian Prudhomme wil vermijden dat de Sloveen in 2026 opnieuw zo snel de Tour in een definitieve plooi legt en alle spanning wegneemt. Het zwaartepunt van de Tour ligt dan ook in de slotweek.

Zwaartepunt van de Tour ligt in slotweek in 2026

"We hebben er een lastig slot van gemaakt in de Alpen, waardoor de gele trui op 48 uur van het einde nog niet zegezeker zal zijn", zegt Prudhomme onder meer bij Sporza. "Tot in de laatste bergrit kan er nog iets gebeuren, wat de voorsprong van de leider ook is."

Of het Pogacar zal tegenhouden is, maar de vraag. Op dag zes staat er al een eerste aankomst bergop op het programma in Gavarnie-Gèdre, met onderweg ook de Col d'Aspin en de Tourmalet.

Want ook Prudhomme weet dat Pogacar op alle terreinen tijd kan pakken. "Het parcours is zo uitgetekend dat het crescendo zal gaan met de spanning", zegt de Tourbaas nog.