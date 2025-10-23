Tour de France bezorgt Mathieu van der Poel opnieuw stevige uppercut

Mathieu van der Poel won dit jaar nog eens een etappe in de Tour en droeg ook enkele dagen de gele trui. Volgend jaar lijken er opnieuw minder kansen voor de Nederlander te zijn.

Vier jaar na zijn eerste etappezege in de Tour kon Mathieu van der Poel een tweede keer juichen in de Tour. De Nederlander droeg net als in 2021 ook de gele trui, in totaal vier dagen. Daarna probeerde Van der Poel het vooral vanuit de ontsnapping.

In een monstervlucht van 173 kilometer met Jonas Rickaert werd Van der Poel pas in de laatste kilometer ingelopen. In de elfde rit naar Toulouse werd Van der Poel derde, op zeven seconden van Abrahamsen en Schmid.

Op de tweede rustdag kreeg Van der Poel een longontsteking en moest hij opgeven, waardoor hij de slotetappe in Parijs met Montmartre miste. Volgend jaar lijken er opnieuw minder kansen te zijn voor Van der Poel.

Weinig kansen voor Van der Poel in 2026?

Dat zegt ook Jonas Abrahamsen. "Ik zie een paar kansen voor de punchers en aanvallers, het type renner dat ik ben. Maar het zijn er wel minder dan afgelopen seizoen, toen er in het begin al heel veel kansen waren", zegt hij bij In de Leiderstrui.





Met rit twee in Barcelona, rit negen naar Ussel, rit twaalf naar Chalon-sur-Saône, rit zeventien naar Voiron en de slotrit naar Parijs lijken er op papier vijf kansen te zijn voor iemand als Van der Poel. En daarin zal hij niet elke keer voor de overwinning kunnen strijden.