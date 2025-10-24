Eerste WK-medaille is binnen: Hélène Hesters (20) bezorgt België onverwacht eremetaal

Hélène Hesters heeft België een eerste medaille bezorgd op het WK baanwielrennen in Chili. In de afvallingskoers ontsnapte ze enkele keren aan de uitschakeling, maar ze pakte wel brons.

De voorbije jaren haalde Jules Hesters al enkele stunt uit in de afvallingskoers, maar ook zijn zus Hélène Hesters (20) kan er wat van. Op het WK baanwielrennen in Chili flirtte ze enkele keren met de uitschakeling.

Bij de eerste afvalling was het zelfs bijna prijs, maar net voor de streep werd er gevallen en de koers werd geneutraliseerd. Na een tweede valpartij in het peloton en een nieuwe herstart kwam Hesters steeds beter in de wedstrijd.

"Ik voelde mijn benen opeens niet meer. Ik voelde mij helemaal herboren. Vanaf toen was het hoofdje er opnieuw bij", zegt Hesters bij Sporza. Hesters overleefde eliminatie na eliminatie en kon de medailles ruiken.

Hesters overleeft en pakte brons op WK baanwielrennen

De Litouwse Baleisyte en de Française Berteau konden Hesters niet uitschakelde. Toen het brons binnen was, ontploften ook de benen van Hesters. "Het was alles of niets in die sprint voor de derde plaats tegen Berteau."





Brons dus voor Hesters, die in februari ook al zilver pakte op de afvallingskoers op het EK wielrennen. Voor de 20-jarige Hesters is het haar allereerste medaille op een WK en ook de eerste voor België op dit WK.