Jacht op 100 zeges is geopend: Isaac Del Toro bezorgt UAE eerste overwinning van... 2026

Het wielerseizoen 2025 werd op 19 oktober afgesloten, maar Isaac Del Toro is nog altijd aan het koersen. De Mexicaan pakte in zijn thuisland de nationale titel tijdrijden.

In Europa worden de nationale kampioenschappen in de laatste week van juni gereden, maar op andere plaatsen in de wereld is dat niet het geval. In Australië moeten de renners in de tweede week van januari al aan de bak.

In Mexico, dat niet echt een wielercultuur heeft, moesten de renners dit jaar wachten tot eind oktober. Om hun nieuwe ster Isaac Del Toro nog meer te overtuigen, werd het Mexicaanse kampioenschap tijdrijden ook in zijn thuisstad Ensenada georganiseerd.

Del Toro pakt Mexicaanse titel tijdrijden

In het tijdrijden, dat vorig jaar niet werd georganiseerd, won Del Toro de Mexicaanse titel. Met amper acht tegenstanders was er weinig concurrentie, Del Toro won ook met meer dan een minuut voorsprong.

"Hier is het allemaal begonnen. Dat ik kan terugkeren naar mijn geboorteplaats om te koersen is heel bijzonder", zei de Mexicaan achteraf. Zaterdag in de wegrit van 160 kilometer, met vier beklimmingen, krijgt Del Toro de kans om de dubbel te pakken.

De zege van Del Toro in de tijdrit is ook de eerste zege van zijn ploeg UAE Team Emirates-XRG van 2026. Het seizoen 2025 werd op 19 oktober afgesloten, alle UCI-punten tellen vanaf nu al mee voor het seizoen 2026.