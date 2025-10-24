Jan Bakelants zet Remco Evenepoel op scherp: "Het zal wel moeten"

Het staat nog niet vast dat Remco Evenepoel volgend jaar de Tour de France rijdt. Voor Jan Bakelants is er echter geen twijfel mogelijk.

Remco Evenepoel rijdt vanaf 2026 voor Red Bull-BORA-hansgrohe, waar hij de kloof met Tadej Pogacar en Jonas Vingegaard wil verkleinen. Al is het dus niet zeker dat Evenepoel volgend jaar aan de start staat.

Zijn ploeg Red Bull-BORA-hansgrohe wil eerst de parcoursen van de andere grote rondes afwachten om de verdeling van hun kopmannen over de grote rondes te maken. Voor Jan Bakelants moet Evenepoel de Tour echter rijden.

Bakelants wil Evenepoel de Tour zien rijden in 2026

Evenepoel heeft Soudal Quick-Step niet verlaten om de Tour niet te rijden en dan de enkel de GIro te rijden. "Anders had hij gewoon kunnen blijven waar hij zat. Hij maakte de transfer om de Tour te betwisten", zegt Bakelants bij HLN.

Voor Bakelants zou het dan ook raar zijn dat Evenepoel, omdat het parcours hem niet bevalt, voor de makkelijke uitweg zou kiezen en de Tour niet te rijden. En elke Tour die Evenepoel nu niet rijdt, is een gemiste kans.





"En ja, zo schiet je niet op, hé. Ik denk dat hij wel zal moeten starten. Maar het mag duidelijk zijn dat dit geen droomparcours is voor hem", stelt Bakelants nog. Voor Evenepoel zijn er weinig kilometers tegen de klok.