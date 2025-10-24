Jules Hesters verliest bronzen medaille op WK baanwielrennen: "Te zot voor woorden"

Jules Hesters is op het WK baanwielrennen een bronzen medaille kwijtgespeeld. Na een klacht van een Portugees werd hij in de scratch teruggezet naar de zesde plaats.

Een scratch is veertig ronden lang en wie als eerste over de streep komt, is de winnaar. Door de vele aanvallen was het echter niet duidelijk wie op kop reed en werd er ook gesprint voor de zege in de 41ste ronde.

Die fout zette de jury achteraf ook recht. In de eerste sprint eindigde Hesters als derde, maar toch zag hij zijn eerste WK-medaille nog uit zijn handen glippen. De Portugezen dienden een klacht in voor een gevaarlijk manoeuvre van Hesters.

Geen WK-medaille voor Hesters

De jury aanvaardde de klacht en zo ging het brons naar de Portugees Iuri Leitao, Hesters werd teruggezet naar de zesde plaats. "Iemand rijdt mij aan en ik word daarvoor bestraft, het is te zot voor woorden", stelt Hesters bij Sporza.

Volgens de Belg reed Leitao in de laatste ronde tegen zijn schoen, waardoor hij naar beneden gekatapulteerd wordt. Daar rijdt de Nederlander Dorenbos en Hesters schiet van zijn zadel, waardoor hij naar beneden rijdt.





"De medaille is mij ontnomen door een derde partij die misschien zelf niet gekoerst heeft. Die begrijpt niet dat als iemand met 60 kilometer per uur tegen jou knalt, dat je iemand niet bewust hindert. Ik word ervoor gestraft. Dat is op dit moment moeilijk te begrijpen", besloot Hesters nog.