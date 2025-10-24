Merlier baalt van nieuwe kans voor Van Aert en Van der Poel: "Is me niet gegund"

De vernieuwde slotetappe van de Tour de France in Parijs, met de toevoeging van Montmartre, was dit jaar een schot in de roos. En dus wordt Montmartre volgend jaar behouden.

Er was vooraf veel kritiek op het toevoegen van de drievoudige beklimming van Montmartre aan de slotrit van de Tour, maar achteraf was daar nog weinig van te merken. Vooral door de triomf van Wout van Aert.

Op de laatste beklimming van Montmartre reed Van Aert eindwinnaar Tadej Pogacar uit het wiel en kwam hij solo over de streep op de Champs-Élysées. Volgens Jan Bakelants een overwinning waar over dertig jaar nog over gesproken zal worden.

Merlier zal niet kunnen sprinten op de Champs-Élysées

Dit jaar lag de top van de laatste beklimming van Montmartre op zes kilometer van de streep, volgend jaar wordt dat 15 kilometer. Toch geeft Tim Merlier de sprinters weinig kans in Parijs, het zullen opnieuw Van Aert en ook Van der Poel zijn die voor spektakel zullen zorgen.

"Het is en blijft moeilijk voor ons", zegt de Merlier bij Sporza Daily. Zeker door die (drie) extreme ritten ervoor. Daarna volgt een lange transfer, dus dan zullen de benen van de sprinters afgesneden zijn."





Ik had gehoopt dat de organisatie jaar om jaar de klassieke aankomst weer zou inplannen. Dat was mooi geweest. Ik hoop ooit nog eens op de Champs Elysées te sprinten. Dat is me nog niet gegund", besloot Merlier nog.