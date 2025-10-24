Neem de agenda er maar bij: alle datums van de klassiekers in 2026 zijn bekend

Het wielerseizoen 2025 is nog maar net achter de rug, maar het is toch al uitkijken naar 2026. De UCI heeft inmiddels ook de kalender voor de WorldTour bekendgemaakt.

Het klassieke voorjaar werd dit jaar gedomineerd door Tadej Pogacar en Mathieu van der Poel, die alle grote vissen binnenhaalden. Pogacar won de Strade Bianche, Ronde van Vlaanderen, Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik.

Mathieu van der Poel was dan weer de beste in Milaan-Sanremo, de E3 Saxo Classic en Parijs-Roubaix. Mads Pedersen was de beste in Gent-Wevelgem, Remco Evenepoel in de Brabantse Pijl.

De UCI heeft inmiddels ook de kalender voor het klassieke voorjaar van 2026 bekendgemaakt. In vergelijking met dit jaar verandert er weinig. De Omloop Het Nieuwsblad is op 28 februari de eerste klassieker.

The Great Sprint Classic op 25 maart lijkt nieuw, maar is gewoon de nieuwe naam voor de Classic Brugge-De Panne. De aankomst wordt wel verlegd van De Panne naar Brugge om de finale veiliger te maken.

Belangrijke datums zijn onder meer nog 21 maart voor Milaan-Sanremo, 5 april de Ronde van Vlaanderen, 12 april Parijs-Roubaix en het klassieke voorjaar wordt op 26 april afgesloten met Luik-Bastenaken-Luik.

Kalender klassieke voorjaar 2026