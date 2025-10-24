Ondanks vertrek van Evenepoel: Foré legt lat hoog voor Soudal Quick-Step in de Tour

Remco Evenepoel vertrekt bij Soudal Quick-Step, maar er zijn nog altijd ambities voor het klassement in de Tour. CEO Jurgen Foré rekent daarvoor op verschillende renners.

Dankzij twee ritzeges van Tim Merlier, een overwinning van Valentin Paret-Peintre op de Mont Ventoux en Remco Evenepoel in de eerste tijdrit mocht Soudal Quick-Step dit jaar vier keer zegevieren in de Tour.

Door de opgave van Remco Evenepoel eindigde er niemand van de ploeg hoog in het klassement. Ilan Van Wilder was de beste van Soudal Quick-Step op de 32ste plaats, op meer dan twee uur van Tadej Pogacar.

Eindklassement blijft doel voor Soudal Quick-Step in de Tour

Ondanks het vertrek van Evenepoel naar Red Bull-BORA-hansgrohe mikt CEO Jurgen Foré nog altijd op een goed eindklassement in de Tour met Soudal Quick-Step. Hij rekent daarvoor op Ilan Van Wilder, Mikel Landa, Junior Lecerf, Steff Cras en Valentin Paret-Peintre.

"Of we met hen op een klassement kunnen mikken? Waarom niet?", zegt Foré bij HLN. Al wil hij dat niet door enkel en alleen maar te volgen. "Als je anoniem achtste wordt, hebben de sponsors daar niet veel aan."

Volgens Foré kan het ook op de manier van Junior Lecerf in de Vuelta. Hij koerste attractief en ging twee keer mee in een ontsnapping, maar viel als elfde uiteindelijk net naast de top tien.