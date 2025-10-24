Visma-Lease a Bike zaait twijfel: geen Wout van Aert in de Tour in 2026?

Sinds 2019 stond Wout van Aert elk jaar aan de start van de Tour. In 2026 lijken er voor hem weinig kansen te zijn, slaat hij de Tour dan eens over?

De Tour de France is ieder jaar een vaste afspraak voor Wout van Aert en hij presteert er ook altijd goed. In 2019, 2020, 2021, 2022 en dit jaar won hij een etappe, in totaal heeft Van Aert nu al tien etappes gewonnen.

Toch heeft Van Aert het moeilijker om zijn stempel te drukken in de Tour. Het niveau van 2022, toen hij de groene trui en drie etappes won, haalde Van Aert nooit meer. Al verzamelde hij in elke Tour wel veel ereplaatsen.

Rijdt Van Aert de Tour in 2026?

Volgend jaar lijken er voor types zoals Van Aert en Van der Poel minder kansen te liggen in de Tour. Of Van Aert in 2026 de Tour zal rijden, lijkt Van Aert zelf af te hangen, zo lijkt CEO Richard Plugge aan te geven.

"Voor geen enkele renner van ons is de Tour een zekerheid, maar renners als Wout of Jonas Vingegaard hebben natuurlijk wel een streepje voor. We gaan het de komende weken overleggen: wil Wout zelf wel gaan?", zegt hij bij Het Nieuwsblad.





Vorig jaar wilde Van Aert de Tour al eens overslaan en de Giro en Vuelta rijden. Door zijn zware valpartij in Dwars door Vlaanderen moest hij de Giro laten schieten en reed hij toch de Tour en daarna de Vuelta. Dit jaar reed Van Aert de Giro en de Tour.