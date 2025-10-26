🎥 Vanthourenhout maakt slechte start helemaal goed in Overijse, primeur bij de vrouwen

Michael Vanthourenhout behoudt zijn perfecte rapport in de Superprestige. Na Ruddervoorde heeft hij ook in Overijse gewonnen, bij de vrouwen won de Italiaanse Sara Casasola.

Met een 18de plaats was Michael Vanthourenhout slecht gestart in Overijse, maar de winnaar van Ruddervoorde schoof stelselmatig op. Halfweg cross kwam hij helemaal vooraan aansluiten.

Met nog drie van de negen ronden tegen gaan reden Ronhaar en Vanthourenhout weg, zij zouden strijden om de zege in Overijse. Bij het ingaan van de laatste ronde probeerde Ronhaar om zijn concurrent onder druk te zetten.

Vanthourenhout nam halfweg de laatste ronde over en sloeg meteen een kloofje. Twee op twee dus voor Vanthourenhout in de Superprestige, Ronhaar werd net als in Heerde tweede. Verstrynge mocht als derde mee op het podium.

In het klassement van de Superprestige heeft Vanthourenhout het maximum van 30 punten. Niels Vandeputte is tweede met 25 punten, Joris Nieuwenhuis is derde met 24 punten. Op 11 november wordt de volgende manche in Niel gereden.





🚵🇧🇪 | Gisteren net niet, vandaag weer net niet. Pim Ronhaar komt tijdens de Superprstige Overijse opnieuw als tweede binnen, nu achter Michael Vanthourenhout... 🥈🥈



📺 Stream cross op HBO Max pic.twitter.com/kxEdzplxyk — Eurosport Nederland (@Eurosport_NL) October 26, 2025

Bij de vrouwen won de Italiaanse Sara Casasola. Zij vocht in Overijse een duel uit met Lucinda Brand, maar in de voorlaatste ronde knalde de Nederlandse tegen een paaltje. Casasola kreeg zo een voorsprong cadeau en gaf die niet meer af.

"Ongelooflijk dat ik zo'n klassieker win", zei eerste Italiaanse winnares van de Druivencross. Casasola is meteen ook de nieuwe leidster in de Superprestige na haar tweede plaats in Ruddervoorde. Ze heeft vier punten voorsprong op Norbert Riberollo, die zesde werd.