"Duurde drie kwartier": Sven Nys spelde renner stevig de les

Pim Ronhaar moest in de Superprestige in Overijse opnieuw tevreden zijn met de tweede plaats. Voor de cross praatte Sven Nys stevig in op de Nederlander.

Zaterdag in het Nederlandse Heerde ging Pim Ronhaar er snel vandoor, maar in de slotronde zag hij Joris Nieuwenhuis op en over hem gaan. Net als in Woerden moest Ronhaar tevreden zijn met de tweede plaats.

Voor de cross in Overijse kreeg Ronhaar bezoek van teammanager Sven Nys. "Hij heeft drie kwartier op me ingepraat en zei dat ik me moest inhouden en niet vanaf de start kwistig met mijn krachten om te springen."

"Met veel moeite bleef ik zitten, in de derde ronde heb ik toch een snokje gegeven. Uiteindelijk kwam ik met Michael voorop. Ik wist waar ik hem kon aanvallen in de slotronde, maar hij bleef in het wiel zitten en was net een beetje frisser."

Heeft Ronhaar spijt van dubbel weekend?

Vanthourenhout had zaterdag niet gecrost, Ronhaar dus wel. Heeft dat het verschil gemaakt in Overijse? "Ik heb er geen spijt van. Ik ga altijd een uur voluit, zelfs in een boerencrossje in Verweggistan."

Voor Ronhaar zijn de drie tweede plaatsen wel een opsteker dat hij weer helemaal terug is. "Ik ben vooral blij dat ik weer goed herstel sinds die ziekte van Lyme. Ik kan weer twee dagen na elkaar diep gaan."