België heeft er nog een wereldkampioen bij: "Was zelfs al emotioneel bij het begin van de dag"

Tijdens het slotonderdeel van het WK baanwielrennen in Chili heeft België zijn eerste wereldtitel van het toernooi behaald. Lindsay De Vylder en Fabio Van den Bossche reden een dominante ploegkoers en verzekerden zich van het goud.

Van den Bossche en De Vylder domineren finale

De Belgische tandem nam van bij de start het initiatief in de ploegkoers. Door vroeg punten te verzamelen en een winstronde te realiseren, kwamen ze snel aan de leiding. De Britten, met Joshua Tarling in de gelederen, bleven aanvankelijk in het spoor, maar moesten gaandeweg terrein prijsgeven. Uiteindelijk eindigde België met 81 punten, acht meer dan het Britse duo. Na een correctie in de uitslag ging het brons niet naar Duitsland, maar naar Denemarken.

De Vylder en Van den Bossche bleken koersbepalend en bouwden hun voorsprong stelselmatig uit. Reeds voor de slotsprint was hun wereldtitel zo goed als zeker. De finish werd dan ook met veel emotie overschreden. Van den Bossche reageerde zichtbaar aangedaan: “Ik was zelfs al emotioneel bij het begin van de dag, toen ik de berichten las van mijn familie. Hier wereldkampioen worden, dat was mijn grote droom, na al die medailles. Ik wilde het afmaken. Het nu ook doen, op mijn leeftijd, dat is echt mooi”, zei hij in het flashinterview.

Energiebeheer als sleutel tot succes volgens De Vylder

Volgens De Vylder lag de sleutel tot de overwinning in het strategisch omgaan met krachten. “We zaten comfortabel in de koers. Telkens als we voor een sprint wilden gaan, namen we veel punten. Zo konden we in de finale onze energie sparen, omdat we niet meer aan elke sprint mee moesten doen. We hadden op die manier het comfort dat we nog aanvallen konden counteren, als die er kwamen”, stelt hij.

Voor Van den Bossche, 25 jaar oud, is het zijn eerste wereldtitel. Vorig jaar behaalde hij nog brons op het omnium tijdens de Olympische Spelen in Parijs. De Vylder, dertig jaar en afkomstig uit Oost-Vlaanderen, maar woonachtig in West-Vlaanderen, was eerder al wereldkampioen in het omnium.

Historisch succes voor Belgische ploeg

De ploegkoers is sinds 1995 een vast onderdeel op het WK-programma. België behaalde eerder goud in 1998 met Etienne De Wilde en Matthew Gilmore, en in 2012 met Kenny De Ketele en Gijs Van Hoecke. De overwinning van De Vylder en Van den Bossche betekent de derde wereldtitel voor België in deze discipline.

De Belgische delegatie sluit het WK af met drie medailles. Naast het goud in de ploegkoers waren er ook bronzen plakken voor Hélène Hesters in de afvallingskoers en voor De Vylder in het omnium.