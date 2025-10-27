Dag van de waarheid komt eraan voor Toon Aerts: "Dat is een hoofddoel"

Dag van de waarheid komt eraan voor Toon Aerts: "Dat is een hoofddoel"
Foto: © photonews

Het zat dit weekend niet mee voor Toon Aerts. Na een sterke comeback in Overijse richt onze landgenoot zijn vizier op de Koppenbergcross, een cruciaal moment in zijn seizoen.

Kettingprobleem kost Aerts klassement

Tijdens de Superprestige-cross in Overijse kende Toon Aerts een bijzonder ongelukkige start. Door een kettingprobleem moest hij als allerlaatste de wedstrijd aanvatten. Ondanks die achterstand wist hij dertig renners in te halen, maar het klassement liep zware schade op.

Aerts zelf blikt nuchter terug op de wedstrijd. “Ik kwam naar Overijse om te winnen, maar begon de cross met het oplopen van die kasseihelling. Daar haalde ik mijn hoogste hartslag van de dag. Frustrerend, maar een goeie training voor wat komt”, zegt hij aan Het Laatste Nieuws.

Koppenbergcross als seizoensdoel

De focus van Aerts ligt nu op de Koppenbergcross van zaterdag. Die wedstrijd geldt als een belangrijk ijkpunt in zijn veldritcampagne. “De Koppenbergcross van zaterdag is een hoofddoel”, stelt Aerts. De beklimming van de beruchte kasseienberg in Oudenaarde vereist specifieke voorbereiding, en de inspanning in Overijse lijkt daar volgens hem goed bij aan te sluiten.

De Koppenbergcross maakt deel uit van de X²O Badkamers Trofee, een klassement waarin Aerts nog ambities koestert. De fysieke paraatheid en het wedstrijdritme dat hij opdeed in Overijse kunnen daarbij van pas komen.

Aerts blijft bouwen aan vorm

Ondanks het verlies in het Superprestige-klassement blijft Aerts gefocust op zijn seizoensplanning. De komende weken staan in het teken van opbouw en precisie. Zijn team werkt aan technische optimalisatie om herhaling van mechanische pech te vermijden.

X2O-trofee
Druivenkoers - Overijse
Koppenbergcross
Toon Aerts

