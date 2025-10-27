Dubbele deal zo goed als rond: 'Twee versterkingen voor Alpecin-Deceuninck, waaronder een Belg'

Sprinter Gerben Thijssen zal niet aansluiten bij de fusieploeg van Lotto en Intermarché. Hij staat op het punt een contract te tekenen bij Alpecin-Deceuninck.

Derde sprinter in nieuwe structuur

Volgens informatie van Het Laatste Nieuws wordt Thijssen de volgende renner die de fusieploeg verlaat, ondanks extra budget van Intermarché. De fusieploeg zou op één renner na volledig zijn en dat laatste plekje zou niet naar Thijssen gaan.

De 27-jarige Belg zou binnenkort tekenen bij Alpecin-Deceuninck, waar hij achter Jasper Philipsen en Kaden Groves als derde sprinter wordt ingeschakeld. Ook Johan Bruyneel sprak al over een mogelijke deal.

Thijssen was eerder actief bij Lotto Cycling Team en kende daar meerdere zeges. Zijn overstap betekent een verschuiving in de sprintkern van de fusieploeg.

Ook Sénéchal op weg naar Roodhooft-structuur

Naast Thijssen lijkt ook Florian Sénéchal op weg naar Alpecin-Deceuninck. De 32-jarige Fransman kende twee magere seizoenen bij Arkea-B&B Hotels. Volgens de krant zou hij zowel in de sprinttrein als in de klassieke kern inzetbaar worden.

Met deze transfers krijgt de ploeg van Philip en Christoph Roodhooft extra breedte in de sprint- en klassiekerspecialisatie. Verdere bevestigingen worden in de komende weken verwacht.