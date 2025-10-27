Maar één gespreksonderwerp op veldrit in Overijse: Thibau Nys

Tijdens de veldrit in Overijse was er één naam die de gesprekken domineerde: Thibau Nys. Hoewel hij zelf niet aan de start verscheen, was zijn aanwezigheid via sociale media voldoende om de aandacht van renners en ploegleiders op te eisen.

Vanthourenhout wint, maar Nys voert de gesprekken

Michael Vanthourenhout boekte in Overijse zijn tweede overwinning van het seizoen, na eerder succes in Ruddervoorde. Daarmee kwam een einde aan de reeks van wisselende winnaars in het seizoensbegin.

Joris Nieuwenhuis had daags voordien nog gewonnen in Heerderstrand. Vanthourenhout kijkt intussen vooruit naar de Koppenbergcross, waar hij zijn sterke vorm wil bevestigen. Hij houdt er echter rekening mee dat de concurrentie zal toenemen.

De aanleiding voor de verhoogde aandacht rond Thibau Nys was een trainingsvideo die hij zaterdag op Instagram publiceerde. Het fragment, opgenomen in het bos van Langdorp, werd in de materiaalpost van Overijse uitvoerig besproken. Een ploegleider stelde: “Daar zat vaart op.”

Sven Nys bevestigt motivatie van zoon

Hoewel Thibau Nys nog geen officiële cross reed dit seizoen, was zijn impact in het veldritmilieu duidelijk merkbaar. De beelden van zijn training werden niet alleen bekeken, maar ook geanalyseerd door verschillende teamverantwoordelijken. De verwachting is dat zijn terugkeer in competitie niet lang meer op zich zal laten wachten.





Vader Sven Nys gaf aan dat zijn zoon al eerder had willen starten. “Hij heeft honger om te crossen”, klinkt het aan Het Laatste Nieuws. Normaal gaat Nys junior op 1 november van start, in de Koppenbergcross.