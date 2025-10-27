Onverwachte wending in fusie tussen Lotto Cycling Team en Intermarché-Wanty

De fusie tussen Lotto Cycling Team en Intermarché-Wanty krijgt alsnog extra financiële rugdekking. Intermarché stapt definitief in als sponsor van de nieuwe structuur.

Akkoord bereikt vóór tweede UCI-deadline

Op 15 oktober ontbrak het sponsordossier van de fusieploeg nog in de registratieaanvraag voor de UCI-licenties van 2026. Inmiddels is er volgens informatie van Het Laatste Nieuws een akkoord bereikt tussen Intermarché en de ploegleiding. Daarmee lijkt de deadline van 1 november zonder obstakels gehaald te worden.

De toetreding van Intermarché is essentieel voor de financiële slagkracht van de fusieploeg. Ook aan Lotto-zijde waren nog budgettaire hiaten, waardoor extra middelen noodzakelijk waren om het project sluitend te maken.

Sponsorpakket bijna volledig ingevuld

Naast Intermarché zijn ook Vermarc en Ekoi bevestigd als structurele partners. Vermarc, kledijsponsor van Captains of Cycling, heeft een contract tot eind 2028. Ekoi blijft aan boord als leverancier van helmen en brillen. Volgens HLN is de koerstrui qua sponsorinvulling voor tachtig procent rond.

De komende weken worden gebruikt om het resterende deel van het sponsorpakket af te werken. De ploegleiding mikt op een volledige invulling tegen het jaareinde.

Rennerskern nadert afronding

Wat de sportieve invulling betreft, zijn volgens de krant al 29 van de 30 rennersplaatsen ingevuld. Dat betekent dat er nog plek is voor één extra naam. De laatste plaats wordt naar verwachting binnenkort ingevuld.