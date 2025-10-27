'Remco Evenepoel zette samenwerking stop, Red Bull zoekt vervanger'

Remco Evenepoel is een van weinige renners in het huidige peloton met meer dan één miljoen volgers op Instagram. Toch zou Evenepoel dat op dit moment zelf beheren.

Met 2,5 miljoen volgers is Tadej Pogacar de renner in het huidige peloton met de meeste volgers op Instagram. Mathieu van der Poel volgt op de tweede plaats met anderhalf miljoen volgers.

Wout van Aert en de populaire Colombianen Egan Bernal en Nairo Quintana volgen de Nederlander op de voet met 1,3 miljoen volgers. Remco Evenepoel doet met 1,1 miljoen volgers onder voor het trio.

Volgens HLN zou op dit moment niemand de sociale media van Evenepoel beheren. De samenwerking met SportPlus Media zou zijn stopgezet, bij Red Bull(-BORA-hansgrohe) zou worden bekeken wie die taak op zich moet nemen.

Korte aankondiging transfer Evenepoel

De nieuwe Duitse ploeg van Evenepoel heeft echter geen al te beste reputatie als het aankomt op sociale media. De aankondiging van de transfer van Evenepoel, toch de belangrijkste van de voorbije jaren, was bijzonder kort.

Het zorgde zelfs voor kritiek, want behalve enkele Red Bull-atleten die Evenepoel welkom heten, was er geen video van Evenepoel waarin hij zelf aan het woord kwam over zijn transfer naar Red Bull-BORA-hansgrohe. Tenzij Soudal Quick-Step daar een stokje voor stak.

Red Bull spending 2 billion a year on sports marketing but they somehow couldn't find anyone to make a Remco announcement video — Luc Grefte (@LucGrefte) August 5, 2025