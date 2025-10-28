Moeten twee Belgische nieuwkomers vrezen? Ook financiële problemen bij Jayco AlUla

Niet alleen bij Lotto en Intermarché-Wanty is er nog onzekerheid over 2026. Ook Jayco AlUla en vrouwenploeg Liv Jayco AlUla ontbraken op de lijst van ploegen die een WorldTour-licentie hadden aangevraagd.

Bij Jayco AlUla rijden volgend seizoen normaal twee Belgen met Amaury Capiot (32) en Dries De Bondt (34). Capiot moest op zoek naar een andere werkgever door het stoppen van Arkéa-B&B Hotels, De Bondt kreeg geen nieuw contract bij Decathlon-AG2R.

Al is er nu ook onzekerheid over hun nieuwe ploeg Jayco AlUla. De Australische ploeg ontbrak namelijk op de lijst van de ploegen die een WorldTour-licentie hadden aangevraagd die de UCI publiceerde op 20 oktober.

Bankgarantie nog niet gestort bij Jayco AlUla

"Er zijn wat bureaucratische problemen waar we momenteel extreem hard aan werken om ze op te lossen voor de volgende deadline", zei general manager Brent Copeland bij Escape Collective.

Volgens Escape Collective zou eigenaar Gerry Ryan de bankgarantie van de ploeg nog niet betaald hebben. Dat is som van zo'n 25% van de lonen die bij de UCI moet gestort worden als de ploeg zou ophouden te bestaan. Het zou gaan om zo'n drie tot vier miljoen euro.

De volgende deadline op 3 november zou Jayco AlUla wellicht wel halen. Als dat niet lukt, dan beslist de UCI of ze nog eens uitstel geeft. Doordat er geen WorldTour-licentie is aangevraagd kunnen de renners hun contract verbreken en vertrekken, maar dat zou niemand van plan zijn.