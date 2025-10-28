"Nog nooit zoiets meegemaakt": UAE-manager beseft het nog niet goed

"Nog nooit zoiets meegemaakt": UAE-manager beseft het nog niet goed

UAE Team Emirates-XRG behaalde in 2025 maar liefst 95 overwinningen. Volgens teammanager Joxean 'Matxin' Fernandez liggen goede afspraken aan de basis daarvan.

Met 95 overwinningen (of 97 voor wie de Mexicaanse titels van Del Toro er nog bij telt) was UAE Team Emirates-XRG met voorsprong de ploeg met de meeste overwinningen in 2025. Soudal Quick-Step heeft als nummer twee 54 overwinningen. 

De ploeg van Tadej Pogacar brak daarmee het zegerecord van 85 overwinningen van HTC-Columbia in 2009. "We hebben de 100 niet gehaald, maar we waren er dichtbij", zegt Matxin bij Marca. "Eerlijk gezegd heb ik nog nooit zoiets meegemaakt."

"De cijfers zijn indrukwekkend, maar wat ik het meest waardeer, is de manier waarop we het hebben bereikt." UAE behaalde zijn 95 overwinningen met 20 verschillende renners, maar Belgen Herregodts en Vermeersch konden dit jaar niet winnen. 

Doel van UAE Team Emirates-XRG in 2026

"Het belangrijkste is om iedereen de ruimte te geven. We houden vast aan onze criteria en de regels. Het managen van zoveel toppers en ego's vereist duidelijkheid. Iedereen kent zijn rol, wanneer hij vrijheid krijgt en wanneer je voor het team moet werken", besluit Matxin nog. 

In 2026 wil Matxin gewoon doorgaan op het elan. "We willen blijven groeien. Winnen is geweldig, maar het belangrijkste is hoe je wint. Het is onze plicht om onze passie niet te verliezen."

