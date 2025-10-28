Ondanks alle protesten en controverse: Israël droomt van... Tour de France

De naam Israël en de vlag van het land achter de licentie verdwijnen in 2026 uit het peloton. Toch droomt het land om in de toekomst de Tour te mogen ontvangen.

Door aanhoudende protesten tijdens onder meer de Vuelta en druk van sponsors Premier Tech en Factor besloot wielerploeg Israel-Premier Tech om afstand te doen van zijn Israëlische identiteit.

Het staakt-het-vuren in Gaza verandert daar niets aan, maar de Israëlische wielerbond geeft het wielrennen nog niet op. Na de start van de Giro in 2018 droomt de voorzitter ook van de Tour de France.

Tour de France in Israël?

"Ik kan nog niet zeggen dat we gaan bieden op de Tour, maar we stoppen nooit met dromen", zegt Dafna Lang bij L'Equipe. "We hebben al de Giro gehad, dus alles is mogelijk", gaat Lang verder.

"Wanneer er duurzame vrede is, kan de deur openstaan voor grote projecten om de wereld te verwelkomen." In april 2024 staken er al eens geruchten de kop op over een start van de Tour in Israël.

Toch zou dat niet voor binnenkort zijn, want de start van de Tour voor de komende jaren ligt al vast. In 2026 wordt het Barcelona, in 2027 Edinburgh. Voor 2028 zou Luxemburg kandidaat zijn en in 2029 Slovenië.