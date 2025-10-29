🎥 Wout van Aert daagt fans uit en hangt er ook prijs aan vast

Wout van Aert is opnieuw aan het trainen na een rustperiode van vier weken. Nu daagt hij ook zijn fans uit om samen met hem te trainen.

Voor Wout van Aert staan er nog geen trainingen in Spanje op het programma, hij trainde vorige week in België. Hij trok onder meer naar Knokke-Heist met zijn gezin, waar Van Aert trainde op het strand.

In zijn periode van opbouw richting zijn comeback in het veld maakt Van Aert ook tijd voor zijn fans. Op het online trainingsplatform Rouvy, een sponsor van Visma-Lease a Bike, daagt Van Aert zijn hen uit.

Van Aert fietst online met fans de Teide op

Donderdag om 18u zal Van Aert online de Pico del Teide, een beklimming die tijdens een stage op het eiland Tenerife vaak op het programma staat, opfietsen. De route zal zo'n 23 kilometer lang zijn.

Wie deelneemt aan de groepsrit, maakt ook kans om een gesigneerd shirt te winnen van Van Aert, daar betaal je op MatchWornShirt al snel meer dan 500 euro en meestal meer dan 1000 euro voor.

Wanneer we Van Aert opnieuw in het veld gaan zien, is nog niet duidelijk. Net als de voorbije seizoen wordt hij pas vanaf midden december aan de start verwacht, begin december staat er traditioneel een eerste wintertrainingskamp van de ploeg gepland.