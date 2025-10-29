Alles ok Mathieu? Van der Poel moet toegeven op 'gepensioneerde' renner

Tijdens een gezamenlijke looptraining in het Spaanse Jávea moest Mathieu van der Poel zijn meerdere erkennen in Greg Van Avermaet. De gepensioneerde renner liep een strak tempo over ruim dertien kilometer en liet zijn Nederlandse collega achter zich.

Van Avermaet houdt ritme vast

Greg Van Avermaet, inmiddels 39 jaar en gestopt als profrenner, liep in Jávea een afstand van 13,05 kilometer. Zijn gemiddelde tempo bedroeg 4 minuten en 36 seconden per kilometer, wat resulteerde in een eindtijd van ongeveer één uur. De training vond plaats in het populaire overwinteringsgebied voor wielrenners.

Opvallend was dat Van der Poel eveneens deelnam aan de loop, maar op het einde enkele passen tekortkwam. De activiteit werd gedeeld via Strava, waar Van Avermaet de sessie registreerde onder de titel “Matje op een lengte zetten.” De gegevens toonden een constant tempo en een stevig slot, wat wijst op een competitieve inspanning.

Van der Poel reageert sportief

Van der Poel, die zijn verblijf in Spanje gebruikte voor hersteltrainingen, kon het tempo van zijn Vlaamse collega niet volgen. Op sociale media ontstond al snel commotie rond het feit dat de voormalig wereldkampioen werd voorbijgelopen door een gepensioneerde renner.

Onder de Strava-post reageerde Van der Poel met een korte boodschap aan Van Avermaet. “Danku om te wachten...”, klonk het. De looptraining in Jávea toont aan dat Van Avermaet zijn fysieke conditie blijft onderhouden, ook na zijn actieve carrière. Voor Van der Poel was het vermoedelijk een rustige sessie, maar het contrast in tempo werd zichtbaar in de eindfase van de training.

Hoewel het om een informele activiteit ging, bevestigt het loopje dat Van Avermaet zijn competitieve ingesteldheid niet heeft verloren. Van der Poel, op zijn beurt, toonde zich sportief en reageerde met humor op het verschil in tempo.