"De UCI berooft ons": Duitsers halen stevig uit na ploegkoers op WK baanwielrennen

De Duitsers Moritz Augenstein en Roger Kluge dachten na het WK ploegkoers dat ze brons hadden gepakt. Door een vergetelheid van de jury kregen de Denen er nog een pak punten bij en sprongen zij nog over de Duitsers.

Op zo'n twaalf ronden van het einde van het WK ploegkoers kozen de Denen Lasse Norman Hansen en Niklas Larsen voor de aanval. Op dat moment hadden ze 32 punten achterstand op het Duitse duo.

Als ze een bonusronde van 20 punten zouden pakken, zouden ze dus niet in de buurt van de Duitsers komen. Alleen was de jury vergeten om een vorige bonusronde van de Denen erbij te tellen, waardoor ze eigenlijk maar op twaalf punten stonden.

Kluge is boos op de wedstrijdjury en UCI

"Als wij hadden geweten dat Denemarken net als wij de 60 punten naderde, hadden we ze niet zomaar laten wegrijden met nog 12 ronden te gaan", schrijft Kluge op zijn sociale media. "Dan had het slot er heel anders uitgezien."

"Dit wangedrag van de UCI-commissarissen heeft de wedstrijd duidelijk beïnvloed en vervalst. Dat is simpelweg onaanvaardbaar en zou zeker niet onbestraft mogen blijven op een wereldkampioenschap."

"Als wij atleten dergelijke fouten maken, volgen er straffen of zelfs diskwalificaties. Wij kunnen dan niet zomaar "sorry" zeggen, maar de UCI doet dat wel. Dat terwijl het ons berooft als atleten van een medaille in een olympische discipline."