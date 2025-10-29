Gebroken beloftes: Belgische renner onthult hoe Intermarché-Wanty hem dumpte

Gebroken beloftes: Belgische renner onthult hoe Intermarché-Wanty hem dumpte
Foto: © photonews

Tom Paquot (26) zit zonder ploeg voor 2026. Hij had dit voorjaar een akkoord met Intermarché-Wanty om zijn contract te verlengen, maar de fusie veranderde alles.

"In mei had ik een akkoord met het management om door te gaan. Maar helaas werd het contract nooit gestuurd”, zegt Paquot bij La Dernière Heure. "Op 15 juli had ik door dat het er niet van zou komen. Ik maakte me geen illusies meer."

"Sindsdien heb ik geen contact meer gehad met het management. De communicatie was onbestaande, wat onzekerheid creëerde." Paquot vindt dat de fusie pas in 2027 mocht plaatsvinden, zodat iedereen tijd had om zich voor te bereiden. 

Paquot met rug tegen de muur gezet door Intermarché-Wanty

"Nu is iedereen tegen de muur gezet. Er is een gevoel van urgentie." De manager van Paquot ging midden juli meteen aan de slag om een ploeg te zoeken, maar weinig ploegen hadden op dat moment nog een plaats. 

"Wat frustrerend is, is dat ik tijdens de Waalse klassiekers in de lente contact had met andere World Tour-teams. Maar ik ben daar niet op ingegaan, omdat ik vertrouwen had in het project van Intermarché-Wanty."

"Als helper is het extra moeilijk. Net als in de maatschappij staan prestaties boven alles. En ik heb de afgelopen maanden niet vaak mijn kans kunnen grijpen. Als je naar mijn klasseringen kijkt, dan klik je misschien weg. Maar mijn rol is veel breder dan dat. Ik dacht dat het werk in de schaduw beter beloond zou worden."

Wielrennen
Laatste nieuws Wielerkalender
Tom Paquot

Meer nieuws

Populairste artikels

