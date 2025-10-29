Hij kreeg een vette cheque aangeboden van Lance Armstrong: "Maar die heb ik geweigerd"

Voormalig Tourwinnaar Bradley Wiggins heeft in een interview met HUMO openheid gegeven over zijn persoonlijke strijd na het beëindigen van zijn professionele wielerloopbaan. De Brit beschrijft hoe het wegvallen van structuur leidde tot een periode van excessen en verslaving.

Wiggins over cocaïnegebruik en mentale impact

Wiggins stelt dat er geen duidelijk moment was waarop hij bewust begon met cocaïne. “Er is geen moment geweest waarop ik een bewuste keuze heb gemaakt: ‘En nú begin ik eraan.’ Het is gewoon gebeurd”, zegt hij. Na twintig jaar in een strak gereguleerde sportomgeving viel die controle plots weg.

Hij beschrijft hoe hij zich na zijn pensioen vrij voelde om alles te doen wat voordien verboden was. Uitgaan, eten, drinken en het verkennen van een mondaine wereld waarin drugsgebruik volgens hem genormaliseerd leek. Die overgang had een grote impact op zijn gedrag en welzijn.

De ex-renner geeft aan dat hij inmiddels ongeveer een jaar clean is. Toch blijft de angst voor herval aanwezig. “Elke seconde van elke dag”, stelt hij. Op sommige momenten voelt hij zich goed, maar de drang kan onverwacht terugkeren. “Als je me nu een lijntje zou aanbieden, zou ik... Ik weet niet wat ik zou doen”, zegt hij.

Lance Armstrong als steunfiguur

In zijn boek ‘The Chain’ schrijft Wiggins dat Lance Armstrong hem geholpen heeft om uit het dal te klimmen. “Ik weet niet of het me zonder Lance was gelukt”, vertelt hij. Ondanks Armstrongs reputatie als dopingzondaar, spreekt Wiggins met respect over hun band.

Toen Wiggins financieel in moeilijkheden kwam, bood Armstrong hem hulp aan. “Hij heeft me zelfs een vette cheque aangeboden, maar die heb ik geweigerd”, zegt hij. Wiggins wilde zijn problemen zelfstandig oplossen en koos ervoor om geen financiële steun te aanvaarden.

De Britse renner benadrukt dat hij Armstrong op menselijk vlak veel te danken heeft. “Van mij zul je over Lance geen kwaad woord horen”, stelt hij. De steun van zijn voormalige collega betekende veel in een periode waarin hij op zoek was naar stabiliteit.

