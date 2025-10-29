"Je wil het niet weten": Toon Aerts weet wat hem te wachten staat

Op 1 november wordt met de Koppenbergcross de eerste manche van de X2O Badkamers Trofee gereden. En dus maken de renners op het podium opnieuw kans op... een eend.

Vijf jaar geleden werd de DVV Verzekeringen Troffe herdoopt tot de X2O Badkamers Trofee als naamsponsor van het klassement naast de Wereldbeker en de Superprestige. En zo deed een grote eend zijn intrede in het veldrijden.

De renners op het podium kregen eerst een grote eend in polyester, de voorbije twee seizoenen was dat een pluchen exemplaar. Voor de vijfde verjaardag komt het polyester exemplaar terug, die per cross gepersonaliseerd zal zijn.

Aerts houdt eenden bij als trofee

Die exemplaren in polyester waren bijzonder populair, weet Toon Aerts. "Je wil niet weten hoeveel mensen mij al gevraagd hebben of ik er voor hen eentje kan winnen. Of na een wedstrijd", zegt hij bij Het Nieuwsblad. Dat kan dit weekend opnieuw het geval zijn als Aerts op het podium staat.

Zijn entourage heeft Aerts wel eens beloond met een exemplaar, maar hij heeft de meeste toch zelf bijgehouden op zolder, als trofee. Onderaan elke eend schreef Aerts waar en wanneer hij ze gewonnen heeft.





Ook bij andere crossers zijn de eenden populair. Bij Eli Iserbyt staat er een op de rand van zijn zwembad, bij Laurens Sweeck hebben zijn kinderen en ouders ook elk een exemplaar. Komend weekend mogen de crossers op de Koppenberg en in Lokeren opnieuw strijden om de eenden.