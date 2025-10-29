Nooit meer in de cross? Tom Pidcock is bijzonder helder over het veldrijden

Zien we Tom Pidcock ooit nog terug in het veldrijden? De Brit reed vorig seizoen geen enkele cross en ook dit seizoen is er weinig kans dat hij aan de start komt.

In 2022 werd Tom Pidcock nog wereldkampioen veldrijden in het Amerikaanse Fayetteville, bij afwezigheid van Wout van Aert en Mathieu van der Poel, maar de kans dat de Brit nog zal crossen, wordt steeds kleiner.

Vorig seizoen ruilde Pidcock INEOS Grenadiers voor Q36.5 Pro Cycling en wilde hij zich tijdens de winter volledig focussen op zijn nieuwe ploeg. Voor het veldrijden was er dan ook geen plaats in het programma van Pidcock.

Pidcock heeft geen plaats meer voor veldrijden

Bij zijn nieuwe ploeg deed Pidcock het ook uitstekend. Hij werd tweede in de Strade Bianche, derde in de Waalse Pijl, zesde in de Ronde van Lombardije en derde in het eindklassement van de Vuelta. Vooral dat laatste was belangrijk voor Pidcock.

De Brit wil er dan ook meer in investeren. En dat ten koste van het veldrijden. "De kans dat we Tom deze winter in het veld zullen zien, is heel klein", zegt zijn trainer Kurt Bogaerts bij HLN. Ook Pidcock zelf staat niet te springen om te crossen.

"Misschien plaats ik er begin volgend jaar een paar op de agenda, maar daar is geen haast bij. Het is al een lang en slopend seizoen geweest. Ik wil nu nog niet bezig zijn met veldrijden", stelt Pidcock.