Opnieuw geen Mads Pedersen in de Tour? Lidl-Trek ziet groot probleem

Mads Pedersen won dit jaar de puntentrui in de Giro en de Vuelta. De groene trui in de Tour staat ook op zijn verlanglijstje, al wordt dat een probleem bij Lidl-Trek.

Zowel in de Giro als in de Vuelta won Mads Pedersen met overtuiging de puntentrui, telkens had hij een grote voorsprong op zijn eerste achtervolger. In de Tour was Pedersen er na vijf deelnames op rij niet bij.

Zijn ploeg Lidl-Trek koos ervoor om Jonathan Milan uit te spelen in de massasprints en voor de groene trui. Met succes, want de Italiaan won tweede etappes en pakte ook de groene trui mee naar huis.

Bij Lidl-Trek staan ze volgend jaar opnieuw voor een groot vraagstuk wat de Tour betreft. Want ze zullen weer moeten kiezen tussen Milan of Pedersen om voluit voor de groene trui voor te gaan.

Milan of Pedersen voor groen in de Tour?

"Het is geen geheim dat de groene trui ook een doel is voor Mads", zegt ploegleider Kim Andersen bij Feltet. "Maar als hij die echt wil winnen, kan hij niet tegelijk de lead-out doen voor Milan. Op dit moment werkt dat niet."

Lidl-Trek zal dus moeten kiezen om Milan uit te spelen in de sprints en voor groen en Pedersen als lead-out of volledig de kaart trekken van Pedersen en Milan niet mee te nemen. De twee samen is geen optie. "Dat kan niet."

Voor Pedersen is er wel een goed parcours. "De zware tweede etappe is echt op zijn lijf geschreven. Plus vier echte sprintetappes en nog een paar dagen waar het alle kanten op kan."