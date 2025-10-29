Renner loopt stevige schorsing op van bijna twee jaar

Renner loopt stevige schorsing op van bijna twee jaar

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

De Braziliaanse wielrenner Vinicius Rangel Costa is door de internationale wielerunie UCI gesanctioneerd met een schorsing van twintig maanden. De maatregel volgt op drie gemiste locatieverplichtingen binnen een periode van twaalf maanden.

Schorsing na herhaalde overtredingen

Volgens de UCI is de sanctie opgelegd wegens een overtreding van de antidopingregels, specifiek het niet naleven van de zogeheten whereabouts-verplichtingen.

Deze verplichtingen vereisen dat renners hun verblijfplaatsen correct en tijdig doorgeven voor mogelijke dopingcontroles. De overtredingen vonden plaats binnen een tijdsbestek van één jaar.

De schorsingsperiode is vastgesteld van 27 augustus 2025 tot en met 26 april 2027. De UCI meldt dat de zaak is afgehandeld via een procedure van acceptatie van de gevolgen, zoals voorzien in de World Anti-Doping Code en het eigen reglement van de UCI.

Geen verdere toelichting van UCI

De UCI heeft aangegeven geen verdere commentaar te geven over deze zaak. De locatieverplichtingen maken deel uit van het bredere antidopingbeleid dat door de UCI en de ITA wordt gehandhaafd. Overtredingen van deze regels kunnen leiden tot schorsingen, zelfs zonder een positieve dopingtest.

Rangel Costa uit competitie tot voorjaar 2027

Vinicius Rangel Costa zal tot eind april 2027 uitgesloten blijven van deelname aan officiële wielerwedstrijden. In de zomer van 2024 verliet hij Europa om terug te keren naar zijn land. Hij reed in het verleden voor Movistar.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Wielrennen
Laatste nieuws Wielerkalender
Vinicius Rangel Costa

Meer nieuws

"Twee races waar ik van droom": Renner van Soudal Quick-Step kijkt enorm uit naar 2026

"Twee races waar ik van droom": Renner van Soudal Quick-Step kijkt enorm uit naar 2026

21:30
Verhaal volledig voorbij of mag Robbe Ghys toch nog op de piste rijden van zijn nieuwe ploeg?

Verhaal volledig voorbij of mag Robbe Ghys toch nog op de piste rijden van zijn nieuwe ploeg?

20:00
Tietema zegt wat er met UAE Team Emirates moet gebeuren om de koers 'eerlijker' te maken

Tietema zegt wat er met UAE Team Emirates moet gebeuren om de koers 'eerlijker' te maken

19:00
Hij kreeg een vette cheque aangeboden van Lance Armstrong: "Maar die heb ik geweigerd"

Hij kreeg een vette cheque aangeboden van Lance Armstrong: "Maar die heb ik geweigerd"

18:30
"Het moet gebeuren": Thibau Nys zegt hoe hoog de lat dit veldritseizoen wel ligt voor hem

"Het moet gebeuren": Thibau Nys zegt hoe hoog de lat dit veldritseizoen wel ligt voor hem

18:00
"Ze denken allemaal dat ze de nieuwe Pogacar of Remco gaan missen": Belgisch renner haalt snoeihard uit

"Ze denken allemaal dat ze de nieuwe Pogacar of Remco gaan missen": Belgisch renner haalt snoeihard uit

17:00
Alles ok Mathieu? Van der Poel moet toegeven op 'gepensioneerde' renner

Alles ok Mathieu? Van der Poel moet toegeven op 'gepensioneerde' renner

16:30
4.800 flessen champagne: E3 Saxo Classic blijft in Harelbeke en onthult gigantische cijfers

4.800 flessen champagne: E3 Saxo Classic blijft in Harelbeke en onthult gigantische cijfers

16:00
Geen Tour de France voor Jonas Vingegaard in 2026?

Geen Tour de France voor Jonas Vingegaard in 2026?

15:00
RIP! Oud-winnaar van Luik-Bastenaken-Luik en Touretappe overleden

RIP! Oud-winnaar van Luik-Bastenaken-Luik en Touretappe overleden

14:00
Opnieuw geen Mads Pedersen in de Tour? Lidl-Trek ziet groot probleem

Opnieuw geen Mads Pedersen in de Tour? Lidl-Trek ziet groot probleem

13:30
Nooit meer in de cross? Tom Pidcock is bijzonder helder over het veldrijden

Nooit meer in de cross? Tom Pidcock is bijzonder helder over het veldrijden

13:00
Na 16 jaar niet meer bij de broers Roodhooft: Sanne Cant legt uit waarom

Na 16 jaar niet meer bij de broers Roodhooft: Sanne Cant legt uit waarom

12:30
🎥 Wout van Aert daagt fans uit en hangt er ook prijs aan vast

🎥 Wout van Aert daagt fans uit en hangt er ook prijs aan vast

12:00
"Als het slecht gaat...": Heulot onthult hoe Lotto omging met slechte periode van De Lie

"Als het slecht gaat...": Heulot onthult hoe Lotto omging met slechte periode van De Lie

11:00
Gebroken beloftes: Belgische renner onthult hoe Intermarché-Wanty hem dumpte

Gebroken beloftes: Belgische renner onthult hoe Intermarché-Wanty hem dumpte

10:00
Julien Vermote zit opnieuw zonder ploeg: twee zaken spelen in zijn nadeel

Julien Vermote zit opnieuw zonder ploeg: twee zaken spelen in zijn nadeel

09:30
📷 Lars van der Haar (34) zet punt achter carrière en geeft ook reden waarom

📷 Lars van der Haar (34) zet punt achter carrière en geeft ook reden waarom

09:00
'Visma-Lease a Bike heeft vervanger voor Cian Uijtdebroeks beet'

'Visma-Lease a Bike heeft vervanger voor Cian Uijtdebroeks beet'

08:30
"De UCI berooft ons": Duitsers halen stevig uit na ploegkoers op WK baanwielrennen

"De UCI berooft ons": Duitsers halen stevig uit na ploegkoers op WK baanwielrennen

08:00
"Je wil het niet weten": Toon Aerts weet wat hem te wachten staat

"Je wil het niet weten": Toon Aerts weet wat hem te wachten staat

07:00
Wereldkampioen De Vylder vertrekt, acht nieuwkomers: Flanders-Baloise heeft selectie voor 2026 klaar

Wereldkampioen De Vylder vertrekt, acht nieuwkomers: Flanders-Baloise heeft selectie voor 2026 klaar

28/10
Ondanks alle protesten en controverse: Israël droomt van... Tour de France

Ondanks alle protesten en controverse: Israël droomt van... Tour de France

28/10
"Nog nooit zoiets meegemaakt": UAE-manager beseft het nog niet goed

"Nog nooit zoiets meegemaakt": UAE-manager beseft het nog niet goed

28/10
Uitspraken Skjelmose over Ayuso zinderen na: Lidl-Trek komt met reactie

Uitspraken Skjelmose over Ayuso zinderen na: Lidl-Trek komt met reactie

28/10
Het moet hem nog beter maken: Tourrevelatie Florian Lipowitz onderging operatie

Het moet hem nog beter maken: Tourrevelatie Florian Lipowitz onderging operatie

28/10
Tom Meeusen (36) verklaart waarom hij nog altijd crost en onthult zijn laatste droom

Tom Meeusen (36) verklaart waarom hij nog altijd crost en onthult zijn laatste droom

28/10
Staflid Visma-LaB doet dringende oproep: "Stop daarmee, maar Van Aert en Van der Poel mogen wel"

Staflid Visma-LaB doet dringende oproep: "Stop daarmee, maar Van Aert en Van der Poel mogen wel"

28/10
📷 EK veldrijden in Middelkerke: bondscoach De Clercq moet twee Belgen teleurstellen

📷 EK veldrijden in Middelkerke: bondscoach De Clercq moet twee Belgen teleurstellen

28/10
Twaalf crossen achter betaalmuur: Telenet verklaart waarom dat noodzakelijk is

Twaalf crossen achter betaalmuur: Telenet verklaart waarom dat noodzakelijk is

28/10
Stevig signaal richting Evenepoel: Lipowitz spreekt zich uit over de Giro én de Tour

Stevig signaal richting Evenepoel: Lipowitz spreekt zich uit over de Giro én de Tour

28/10
📷 Wiebes deelt haatbericht na zware valpartij op WK baanwielrennen en komt met stevig antwoord

📷 Wiebes deelt haatbericht na zware valpartij op WK baanwielrennen en komt met stevig antwoord

28/10
Moeten twee Belgische nieuwkomers vrezen? Ook financiële problemen bij Jayco AlUla

Moeten twee Belgische nieuwkomers vrezen? Ook financiële problemen bij Jayco AlUla

28/10
📷 Blik achter de schermen: Van Aert alweer aan het trainen, Merlier eindelijk toe aan rust

📷 Blik achter de schermen: Van Aert alweer aan het trainen, Merlier eindelijk toe aan rust

28/10
"Mijn eeuwige stokpaardje": De Ketele onthult geheim van succes De Vylder en Van den Bossche

"Mijn eeuwige stokpaardje": De Ketele onthult geheim van succes De Vylder en Van den Bossche

28/10
Dubbel zo veel bonificaties: X²O Badkamers Trofee pakt uit met nieuwe regel

Dubbel zo veel bonificaties: X²O Badkamers Trofee pakt uit met nieuwe regel

28/10

Meer nieuws

Populairste artikels

Tadej Pogacar Remco Evenepoel Wout Van Aert Mathieu Van Der Poel Toon Aerts Thibau Nys Jasper Philipsen Stephane Heulot Julien Vermote Bart Wellens Mads Pedersen Gerben Thijssen Thomas Pidcock Jonathan Milan Peter Sagan Amaury Capiot Frans Melckenbeeck Dries De Bondt Jonas Vingegaard Rasmussen Michael Woods

Nieuwste reacties

de_mettes de_mettes over "Paar keer oerechance gehad": Yves Lampaert staat stil bij noodlottige val van landgenoot info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Klopt deze stelling? "Pogacar is veel beter dan Eddy Merckx" info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over "Waanzin": ex-renner zet critici van Jonas Vingegaard stevig op hun plaats de_mettes de_mettes over Met elkaar gebeld na Lombardije: Pogacar is klaar en duidelijk over Merckx info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Officieel voorgesteld bij Soudal Quick-Step, maar transfer van Belgische renner gaat toch niet door info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over 🎥 Geen ceremonie in Vuelta? Dan organiseert Visma Lease a Bike het gewoon maar zelf info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Kwade Viviani schiet uit zijn krammen na declassering: "Ik kan niet voorspellen wat lead-out Alpecin-Deceuninck doet" Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2025 www.wielerkrant.be All Rights Reserved