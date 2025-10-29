Renner loopt stevige schorsing op van bijna twee jaar

De Braziliaanse wielrenner Vinicius Rangel Costa is door de internationale wielerunie UCI gesanctioneerd met een schorsing van twintig maanden. De maatregel volgt op drie gemiste locatieverplichtingen binnen een periode van twaalf maanden.

Schorsing na herhaalde overtredingen

Volgens de UCI is de sanctie opgelegd wegens een overtreding van de antidopingregels, specifiek het niet naleven van de zogeheten whereabouts-verplichtingen.

Deze verplichtingen vereisen dat renners hun verblijfplaatsen correct en tijdig doorgeven voor mogelijke dopingcontroles. De overtredingen vonden plaats binnen een tijdsbestek van één jaar.

De schorsingsperiode is vastgesteld van 27 augustus 2025 tot en met 26 april 2027. De UCI meldt dat de zaak is afgehandeld via een procedure van acceptatie van de gevolgen, zoals voorzien in de World Anti-Doping Code en het eigen reglement van de UCI.

Geen verdere toelichting van UCI

De UCI heeft aangegeven geen verdere commentaar te geven over deze zaak. De locatieverplichtingen maken deel uit van het bredere antidopingbeleid dat door de UCI en de ITA wordt gehandhaafd. Overtredingen van deze regels kunnen leiden tot schorsingen, zelfs zonder een positieve dopingtest.

Rangel Costa uit competitie tot voorjaar 2027

Vinicius Rangel Costa zal tot eind april 2027 uitgesloten blijven van deelname aan officiële wielerwedstrijden. In de zomer van 2024 verliet hij Europa om terug te keren naar zijn land. Hij reed in het verleden voor Movistar.