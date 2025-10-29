Tietema zegt wat er met UAE Team Emirates moet gebeuren om de koers 'eerlijker' te maken

Bas Tietema, oprichter van de Unibet Rose Rockets, uit in de podcast The Domestique Hotseat zijn bezorgdheid over de dominantie van UAE Team Emirates. Volgens hem dreigt het wielrennen aan spanning te verliezen wanneer de uitkomst van wedstrijden te voorspelbaar wordt.

Amerikaanse modellen als inspiratiebron

Tietema stelt dat een competitief veld essentieel is voor elke sport. “Ik denk dat elke sport baat heeft bij een competitief veld waarin je niet van tevoren weet wie er gaat winnen”, zegt hij. Hij verwijst naar het Amerikaanse draft-systeem, waarbij de zwakste teams als eersten talenten mogen kiezen. “Dat is ook een manier om het eerlijker te maken”, stelt hij.

Een dergelijk systeem zou volgens hem kleinere ploegen meer kansen geven. Voor teams als UAE of Red Bull zou het echter minder aantrekkelijk zijn. Tietema erkent dat het idee revolutionair is binnen het wielrennen, maar ziet het als een mogelijke stap richting meer evenwicht.

Salarisplafond

Zijn eigen ploeg, de Unibet Rose Rockets, groeit snel en mikt op deelname aan de Tour de France in 2026. Toch beseft hij dat kleinere teams structureel minder middelen hebben dan gevestigde formaties. “Een salarisplafond is misschien een andere manier om het eerlijker te maken”, zegt hij.

Succes mag geen eentonigheid brengen

Tietema benadrukt dat hij de prestaties van UAE niet afkeurt. “Het is niet de schuld van de grote teams; ze doen het gewoon goed”, stelt hij. Wel waarschuwt hij voor het risico dat te veel succes de sport eentonig maakt. “Het is een dunne balans: je wilt helden, maar het mag nooit saai worden”, zegt hij.

Ondanks de huidige machtsverhoudingen blijft hij hoopvol. “Zelfs dominantie heeft een houdbaarheidsdatum”, klinkt het. Volgens Tietema zal er altijd een nieuwe renner opstaan die het bestaande patroon doorbreekt.

Hij beschouwt dat als de kern van sport: dynamiek, strijd en onverwachte wendingen. Het draft-systeem is voorlopig toekomstmuziek, maar het opent volgens hem een relevante discussie over de toekomst van het wielrennen. Meer balans en eerlijke kansen zijn volgens Tietema noodzakelijk om de sport aantrekkelijk te houden.