Verhaal volledig voorbij of mag Robbe Ghys toch nog op de piste rijden van zijn nieuwe ploeg?

Robbe Ghys, jarenlang actief op de piste en vaste partner van Lindsay De Vylder, heeft zich voorlopig teruggetrokken uit het baanwielrennen. De renner uit Brakel volgde het WK ploegkoers in Santiago vanop afstand, waar De Vylder en Fabio Van Den Bossche wereldkampioen werden.

Ghys: “Bij de nationale ploeg heb ik zelfs geen fiets meer”

Ghys gaf eerder al aan dat hij niet beschikbaar zou zijn voor het WK in Chili en ook niet voor de Lotto-Zesdaagse Vlaanderen-Gent. “Het WK in Chili was voor mij geen optie en dat is de zesdaagse in 't Kuipke ook niet”, stelt hij in Het Nieuwsblad. Hij liet dit tijdig weten aan wedstrijdleider Christophe Sercu. Volgens Ghys moet je mentaal en fysiek top zijn om in Gent te starten, anders blijf je beter weg.

Een geplande trainingssessie voorafgaand aan het WK ging niet door wegens ziekte. Over een mogelijke terugkeer op de piste blijft hij vaag. “Of op de piste rijden er de komende weken of maanden zal inzitten, weet ik niet. Bij de nationale ploeg heb ik zelfs geen fiets meer”, zegt hij. Toch sluit hij een comeback niet uit. “Ik ben een man van mijn woord en dus blijft de pistedeur op een kiertje staan”, klinkt het met verwijzing naar een eerdere belofte aan De Vylder.

Ghys volgde de koers in Santiago met grote aandacht. “Al na dertig van de tweehonderd ronden wist ik dit geven ze niet meer uit handen”, stelt hij. Hij prijst de controle en het tempo van de Belgische ploeg en noemt het resultaat een beloning voor jarenlange inzet. Een optreden als wereldkampioen in ’t Kuipke zal volgens hem veel losmaken.

Nieuwe ploeg, nieuwe ambities

Ghys maakt de overstap naar Decathlon CMA CGM Team, de opvolger van Decathlon-AG2R La Mondiale. “Vorige week hadden we een eerste teamkamp en ik voelde me er meteen thuis”, zegt hij. De aanwezigheid van meerdere Vlaamse renners draagt bij aan dat gevoel.

Zijn laatste koers voor Alpecin-Deceuninck was Parijs-Tours. Tot begin november neemt Ghys rust. “Tot 5 november raak ik geen fiets aan, tenminste dat is de bedoeling”, stelt hij. Nieuwe fietsen worden deze week geleverd. Zijn wegseizoen verliep moeizaam, waardoor hij bij zijn nieuwe ploeg een nieuwe start ambieert. “Na een goed voorjaar wil ik graag naar de Tour”, zegt hij.

De piste wordt door de ploegleiding niet uitgesloten, maar Ghys is er voorlopig niet mee bezig. “Wat niet is, kan nog komen”, besluit hij. Daarmee laat hij de deur op een kier voor een mogelijke terugkeer, al ligt de focus nu op zijn wegcampagne in 2026. Een hereniging met De Vylder blijft een optie, maar is volgens hem geen evidentie.

